Aldi mit irren Plänen in NRW – Discounter tritt in historische Fußstapfen

Aldi hat sich im Laufe der vergangenen Jahre ein immenses Imperium aufgebaut. Inzwischen ist in der Nähe jeder größeren Stadt auch eine Filiale der Discounter-Kette angesiedelt – ganz egal ob als Aldi Nord oder Aldi Süd.

In Bergisch Gladbach hat das Lebensmittel-Unternehmen nun neue Pläne im Fokus. Und mit diesem angepeilten Vorhaben wird zugleich auch ein ganz besonderer Schritt in die Vergangenheit gewagt.

Aldi setzt mit neuer Filiale ein besonderes Zeichen

Im Stadtteil Heidkamp ist nämlich ein weiterer Markt geplant. Und zwar genau dort, wo einst die alte Milchsammelstelle aus den 1930er-Jahren stand. Um auf dem Gelände des historischen Gebäudes etwas errichten zu dürfen, muss der Neubau an den damaligen Ort erinnern – so wurde es sogar in der Satzung der Stadt festgehalten.

Für Aldi offenbar kein Problem. So sollen in der neuen Filiale mehrere Aspekte aus der Vergangenheit wieder aufgegriffen werden. Während im vorderen Teil des Gebäudes der Supermarkt unterkommt, sind im hinteren Bereich Wohnungen geplant. Auch eine Tiefgarage und einen oberirdischen Parkplatz mit 45 Einheiten habe man im Blick, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ zuerst berichtete.

Aldi: Kunden dürfen sich auf großes Einkaufserlebnis freuen

Der geplante Aldi soll auf stolzen 1135 Quadratmetern einer der modernsten Nahversorger in der Umgebung werden. Vor zwei Jahren hatte an genau dieser Stelle ein Netto-Markt seine Pforten für immer geschlossen. Bisher mussten die Anwohner also immer für den Einkauf mit dem Auto zur umliegenden Konkurrenz fahren.

Ab Frühjahr 2025 soll das dann ein Ende haben und der Kühlschrank kann mit Produkten aus dem neu eröffneten Aldi gefüllt werden. Wie genau es dort dann aussehen wird, das bleibt allerdings noch eine Überraschung.