Aldi und Lidl in NRW mit Rolle rückwärts – ist DAS jetzt bei den Discountern möglich?

Wer kennt es nicht: Gerade in Großstädten in NRW gibt es zwar jede Menge Shoppingmöglichkeiten, aber wenig Platz zum Parken. Das ist nicht nur für die Menschen, die von außen in die Städte dringen, ärgerlich – sondern vor allem für die Anwohner vor Ort.

Große Parkplätze, wie sie zu Aldi und Lidl gehören, erscheinen da gerade am Wochenende und nachts sehr verlockend. Bisher war die Nutzung der freien Flächen bei Aldi und Lidl streng verboten – nun gibt es aber in einer NRW-Stadt ein erstes Einsehen.

Aldi und Lidl in NRW starten Testlauf

So dürfen sich Anwohner in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf über eine neuen Test der Discounter freuen. Wie „Giga“ berichtet, haben Aldi und Lidl eine Absichtserklärung im Düsseldorfer Rathaus unterschrieben, wonach Anwohner außerhalb der Öffnungszeiten ihre Autos auf den Parkplätzen einer Filiale abstellen dürfen.

Die Entscheidung könnte den Grundstein für eine deutschlandweite Entwicklung gelegt haben. Eine Sprecherin von Aldi Süd gab an, dass aktuell vier weitere Standorte für eine solche Maßnahme geprüft werden. Insgesamt gehe es um eine dreistellige Anzahl an Parkplätzen für Anwohner.

Aldi und Lidl: Auch diese Discounter machen mit

Und wie bei den Preisen gibt Aldi offenbar auch bei den Parkplätzen den Ton an – so haben neben Lidl auch Penny und Netto eine entsprechende Absichtserklärung in Düsseldorf unterschrieben. Edeka ist nicht dabei, Rewe wolle laut „Giga“ zunächst die Erfahrungen der Discounter abwarten, stehe der Parkplatz-Maßnahme aber grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber.

Im Internet sollen die neuen Parkmöglichkeiten bei Aldi, Lidl und Co. in NRW als sogenannte „Nachtparkregister“ präsentiert werden. Auch vor Ort sollen gut sichtbare Hinweise platziert werden. Anwohner, die Interesse an einer Parkplatz-Buchung haben, sollen das künftig über eine App machen können.