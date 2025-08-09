Aldi und Lidl in NRW ändern Parkplatz-Regel – nicht nur Kunden schauen genau hin

Für Kunden sind die Parkplätze bei Aldi und Lidl unter bestimmten Regeln kostenfrei. Das soll auch weiterhin so bleiben, versichern die Discounter. Doch gehen sie in NRW nun einen entscheidenden Schritt.

Für nächtliche und Sonntagsparker – ergo Nichtkunden – werden die Parkplätze nun auch geöffnet. Allerdings müssen Interessierte dafür zahlen, um auf dem Gelände der Discounter in NRW ihr Auto abstellen zu dürfen.

Aldi und Lidl in NRW vermieten Parkplätze

Aldi Süd und Lidl wittern hier offenbar ein neues Geschäft und öffnen ihre Parkflächen auch außerhalb der Öffnungszeiten für Besucher. Da Parkplätze besonders in Innenstädten immer knapp sind, könnten Anwohnende hier anbeißen.

Seit einigen Monaten läuft in Düsseldorf bereits das Pilot-Projekt „Feierabend-Parken“ – offenbar erfolgreich. Drei Aldi-Süd-Filialen nehmen daran teil und bald könnten noch weitere hinzukommen. Schon im vergangenen Spätsommer zeigte man sich positiv und aufgeschlossen.

Nun ist es soweit: Ab dem 18. August sollen auch zwei Filialen in Köln (in Bilderstöckchen und Ehrenfeld) ihre Parkplatzflächen außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung stellen.

Aldi und Lidl in NRW lassen Anwohner parken

Die Parkkosten belaufen sich hierbei auf vier Euro pro Nacht oder 30 Euro im Monat – günstiger als so manch andere Angebote. Die Plätze stehen Parkenden zwischen 19 Uhr und 8 Uhr zur Verfügung. Wer parken will, bucht den Platz per App über einen Drittanbieter, der die Flächen überwacht und nach Bedarf Knöllchen verteilt.

Und auch Lidl beteiligt sich mit fünf Filialen am „Feierabend-Parken“ in Düsseldorf, unter anderem auf der Aachener Straße, der Oberbilker Allee und der Marler Straße. Allerdings gibt es von Lidl bisher keine weiteren Ankündigungen bezüglich eines Ausbaus des Angebots.