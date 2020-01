Aldi: Kundin stirbt in Supermarkt in Köln – entsetzlich, wie Kunden reagieren

Köln. Es war ein schrecklicher Moment. Am 23. Dezember brach in der Warteschlange an einer Aldi-Kasse eine ältere Frau plötzlich zusammen. Der Feuerwehrmann David Langer kauft gerade in diesem Aldi-Markt ein und eilt sofort zur Hilfe. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet er jetzt allerdings, wie schwer die anderen Kunden es ihm machten, um das Leben der Seniorin zu kämpfen. Seine Aussagen schockieren.

Aldi-Markt: Die Seniorin brach plötzlich zusammen

Jeder kennt den Trubel, der vor den Feiertagen in den Supermärkten herrscht. Alle wollen letzte Zutaten fürs Weihnachtsessen besorgen, oder noch einen Lebensmittelvorrat für die Tage anlegen, an denen die Läden geschlossen sind. Auch im Aldi an der Olpener Straße in Köln ist viel los. Alle haben es eilig. Schrecklich, was sich dann dort abspielt.

Eine Seniorin, die gerade in der Kassenschlange wartete, brach zusammen. David Langer leistete sofort erste Hilfe, fühlte nach ihrem Puls. Er fand keinen. Während er verzweifelt versuchte, die Frau zu reanimieren, regte sich bei den anderen Kunden Unmut. Sie beschwerten sich, dass sie wegen des Vorfalls an der Kasse länger warten mussten, so Langer.

„Sie wollten in der Schlange weiterkommen, rempelten mich und die Aldi-Mitarbeiter mit ihren Wagen an und meckerten herum“, beschreibt der Ersthelfer die unglaubliche Situation gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Selbst als Aldi-Mitarbeiter den Unfallort abzuriegeln versuchten, drängten sich weiter Kunden heran und versuchten, über die Absperrung hinweg Waren aus dem Regal zu greifen.

Die Menschen zeigten weder Rücksicht noch Mitgefühl

David Langer akzeptierte dieses rücksichtslose Verhalten nicht. „Ich bin dann laut geworden und habe die Leute zurechtgewiesen“, sagt er. Die Seniorin wird schließlich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie trotz der Hilfe kurz darauf stirbt.

Das Geschehen lässt David Langer noch immer nicht los. Neben den Dränglern und Pöblern ist er auch entsetzt über die Menschen, die einfach nur stehengeblieben sind, um dem dramatischen Geschehen zuzuschauen. Hätte sich Langer nicht bereits gemeinsam mit einem Aldi-Mitarbeiter um die Frau gekümmert, hätte den Gaffern unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen werden können. (wt)