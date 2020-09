Aldi in NRW: Kundin macht diesen Fehler – als ein Mitarbeiter das bemerkt, zögert er keine Sekunde

Lüdenscheid. Was für ein Glück für eine Kundin von Aldi in NRW!

Eine echte Helden-Aktion eines Mitarbeiters bei Aldi in NRW. Und das, weil eine Aldi-Kundin einen Riesen-Fehler machte. Daraufhin zögerte der Mann keine Sekunde und griff ein.

Aldi in NRW: Mitarbeiter wird zum Helden

Was war passiert?

Am Mittwochmorgen machte sich eine Frau auf den Weg in die Aldi-Filiale in der Kölner Straße in Lüdenscheid (NRW), berichtet das regionale Onlineportal come-on.de. Den Einkaufswagen hatte sie gerade nicht im Blick, als aus der Kühltruhe ein paar Waren entnehmen wollte.

Das Fatale: Die Aldi-Kundin hatte ihre Tasche und ihr Portemonnaie in den Wagen gelegt. Das bemerkten auch ein 48-jähriger Mann und seine Begleiterin. Der Mann griff dann nicht ins Kühlregal, sondern in den Einkaufswagen und klaute das Portemonnaie.

Aldi in NRW: Mitarbeiter erwischt Mann bei Diebstahl

Doch mit diesem Aldi-Mitarbeiter hatte das dieberische Duo nicht gerechnet. Er beobachtete den Diebstahl. Der Mitarbeiter zögerte keine Sekunde und stellte das Paar sofort zur Rede.

Die Polizei warnt: Niemals Handtaschen und Portmonees in den Einkaufswagen legen! (Symbolbild) Foto: imago images / Martin Wagner

-------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

-------------------------

Sofort ergriff die Frau die Flucht. Doch den Mann konnte der Aldi-Mitarbeiter stellen. Der rückte im Büro der Aldi-Filiale die Geldbörse wieder heraus.

Die Kundin (70) war total baff von der Aktion, aber überglücklich, ihr Geld wiederzuhaben. Die Polizei NRW wurde währenddessen informiert. Sie nahmen den 48-Jährigen mit zur Wache, konnten sich aber nicht mit ihm verständigen, da er kein Deutsch sprach.

Aldi in NRW: Kannst du helfen?

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine Begleiterin konnte bisher nicht gefunden werden.

Das ist die Komplizin:

zwischen 20 und 28 Jahre alt

etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß.

schlanke Statur

trug die schwarzen Haare zum Zopf gebunden

trug einen hellgrauen Mantel

Kannst du helfen? Hast du Hinweise, die der Polizei helfen, die Aldi-Diebin zu fasst? Dann melde dich bei der Polizei Lüdenscheid unter Telefon 02351/90990.

+++ Aldi-Kunde entsetzt nach Vorfall an Kasse – er gerät unter falschen Verdacht +++

Die Polizei warnt: „Täter wissen genau, dass viele Frauen ihre Geldbörsen beim Einkaufen in den Einkaufswagen legen – ob mit oder ohne Korb oder Handtasche.“

-------------

Laut come-on.de rät die Polizei dringend, bei Einkäufen bei Aldi und Co. die Wertsachen dicht am Körper zu tragen – am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. So kann ein potenzieller Diebstahl beim Einkaufen leichter verhindert werden.

