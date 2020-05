Bei Aldi in NRW wurde ein Kunde wütend. (Symbolfoto)

Aldi in NRW: Kunde wütend – weil er DAS an der Kasse entdeckt

Bergisch Gladbach. Mit seinem Einkaufserlebnis bei Aldi in NRW war ein Kunde ganz und gar nicht zufrieden!

„Die Kunden liefen da kunterbunt und kreuz und quer durch die oft mit allerhand Paletten, Gitterkörben oder schlichtweg Einkaufswagen zugestellten schmalen Gänge“, schreibt der Mann auf Facebook. Von Sicherheitsabstand also keine Spur. Als der Mann im Aldi in NRW schließlich bezahlen wollte, wurde für ihn alles nur noch schlimmer.

Aldi in NRW: Kunde ist aufgebracht

An der Kasse von Aldi in Bergisch Gladbach vermisste der Kunde die Warentrenner. „Es ist schon ärgerlich genug, wenn schnarchnasige Vorderleute aus Dummheit oder Ignoranz diesen wunderbaren Baustein haptischer Einkaufspsychologie nicht benutzen“, schreibt der Mann auf Facebook. „Nur diesmal gab es schlichtweg keine Trennleisten!“

Der Kunde wollte von einer Kassiererin sofort wissen, warum die Warentrenner nicht mehr zu finden waren. Die Frau berichtete ihm, dass die Trenner vorerst eingesammelt wurden, weil es zu viel Arbeit mache sie „nach jedem Kundenkontakt zu desinfizieren“.

Kunde glaubt Kassiererin nicht

Der Kunde will die Geschichte der Kassiererin jedoch nicht glauben. „Als ob die da gesessen und Trennleisten geschrubbt hätten, während die Kundschaft an verseuchten Einkaufswägen und kontaminierten Streichelobst aus der Frischezone verreckt“, schreibt er auf Facebook.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

Später wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Sprecher reagiert auf Beschwerde

Ein Sprecher von Aldi reagierte am Montag auf die Facebook-Beschwerde. „Zu der Abschaffung der Trennleisten an der Kasse kann ich leider nicht viel sagen“, erklärt er. „Diese Maßnahme wurde vor Ort in der Filiale getroffen und soll zum Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden dienen.“

„Wir hoffen alle, dass sich die Situation schnell wieder entspannt“, versichert der Sprecher zum Abschluss. (nr)