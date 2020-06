Aldi in NRW: Dreist! Unfassbar, was ein Kunde HIER tut

Schalksmühle. Das ist wirklich dreist.

Bei einem Aldi in NRW hat ein junger Mann (19) am Freitag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er hatte versucht, eine Vielzahl von Zigaretten zu klauen. Doch die aufmerksamen Mitarbeiter durchschauten sein Vorhaben sofort.

Bei einem Aldi in NRW hat ein Kunde dreist versucht, den Discounter zu beklauen. (Symbolbild) Foto: imago images / osnapix

Aldi in NRW: Mann versucht, Schlüssel zu klauen

Zigaretten sind wohl eines der begehrtestes Diebesgüter bei Aldi und anderen Geschäften. Nicht umsonst werden die Glimmstängel meist in direkter Nähe zur Kasse aufbewahrt. Bei Aldi befinden sie sich zudem mitunter hinter einem verschlossenen Gitter, um Langfingern das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Genau dieses Gitter versuchte der 19-Jährige am Freitag in dem Aldi in NRW zu knacken. Dafür versuchter er an der Kasse den Schlüssel für die Zigaretten zu klauen – und wurde prompt erwischt. Als eine Mitarbeiterin ihn ansprach, gab er den Schlüssel zurück und tat unschuldig. Er deutete auf den Boden und gab mit Gesten an, dass der Schlüssel heruntergefallen sei.

Anzeige wegen versuchten Bandendiebstahls

Danach begann der Mann, der kein deutsch sprach, zu telefonieren. Diese Zeit nutzten die Mitarbeiter im Laden um die Polizei zu rufen.

Die nahm den 19-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, kurzerhand fest. Die Polizei wolle nun prüfen, ob er sich überhaupt in Deutschland aufhalten durfte. Außerdem erwartet den Mann eine Anzeige wegen des Verdachts eines versuchten Bandendiebstahls. (dav)