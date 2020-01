In einer Aldi-Einkaufsschlange ist eine Rentnerin zusammengebrochen. Nur herrscht traurige Gewissheit: Sie ist verstorben. (Symbolbild)

Aldi in Köln: Kundin kauft ein – jetzt ist sie tot!

Köln. Tragischer Vorfall kurz vor Heiligabend in einer Aldi-Filiale in Köln. In der Kassenschlange war eine 70-jährige Frau zusammengebrochen. Ein Ersthelfer, ein 34 Jahre alter Feuerwehrmann, reanimierte die Dame.

Doch nun herrscht traurige Gewissheit: Die Aldi-Kundin ist verstorben, wie der „Express“ berichtet.

Drama in Aldi-Filiale: Kunden behindern Rettungsversuch

Das Drama in der Aldi-Filiale in Köln-Merheim hatte hohe Wellen geschlagen.

Ersthelfer David Langer hatte schwere Vorwürfe gegen andere Kunden in dem Laden erhoben. „Viele starrten einfach nur oder wollten in der Schlange einfach nur weiterkommen und rempelten mich und die Aldi-Mitarbeiter mit ihren Wagen an und meckerten rum", schilderte er entrüstet gegenüber dem „Express“. Daraufhin wies er die Anwesenden zurecht.

Die Aldi-Mitarbeiter hätten hingegen vorbildlich reagiert: Sie boten ihre Hilfe an, sperrten mit Regalen und einem Gabelstapler den Unglücksort ab. „Sie haben alles stehen und liegen lassen und gefragt, wie sie helfen könnten”, so der dreifache Familienvater.

Traurige Gewissheit: Rentnerin ist verstorben

Der 34-jährige Feuerwehrmann hatte nach eigener Aussage die Rentnerin zwischenzeitlich zurück ins Leben geholt, bis der Notarzt eintraf. „Nach einigen Minuten spürte ich den Puls der Dame wieder, aber er ging wieder weg.” Noch im Rettungswagen wurde die Frau weiter reanimiert, berichtete die Feuerwehr. Von dem, was Langer in der Aldi-Filiale erlebt hat, zeigte er sich anschließend geschockt.

Letztlich hat die Dame trotz der Rettungsversuche nicht überlebt, wie der Express am Samstag berichtet. (mb)