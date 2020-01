Am Mittwochabend wird Rudi Cerne durch „Aktenzeichen XY“ führen – mit einem Fall auch aus NRW. (Archivfoto)

„Aktenzeichen XY“: Mutter aus NRW öffnet Haustür – dann bricht die Hölle über sie herein

Was für ein fürchterlicher Albtraum – der für Tanja Lorenz (43) aus Kempen (Kreis Viersen, NRW) zur schrecklichen Realität wurde...

Es ist Mittwoch gegen 9.30 Uhr, der 8. Mai 2019: Es ist helllichter Tag, die Mutter von zwei Kindern ist alleine zu Hause. Ihr Mann ist Arzt und arbeitet, während die beiden Kindern in der Schule sind. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu fürchten oder sich unsicher zu fühlen.

„Aktenzeichen XY“ über Raubüberfall aus NRW

Eine Nachbarin von Tanja L. bemerkt drei Männer, einer von ihnen hält ein Paket in den Händen. Dass es sich dabei um Räuber handelt, war zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen.

Bei Tanja L. klingelt es kurz nach 10 Uhr an der Haustür. Die Frau telefoniert in diesem Moment mit einer Freundin, öffnet nichtsahnend einem vermeintlichen Paketboten. „Paket für sie“, sagt der Mann mit osteuropäischem Akzent und marschiert einfach ins Wohnzimmer. Er trägt ein einen blauen Kapuzenpull. Tanja L. antwortet noch: „Ich habe doch garnichts bestellt!“ Dann bricht die Hölle über sie herein.

Ein Szenefoto aus „Aktenzeichen XY“: Das Opfer wurde von einer vermeintlichen Paket-Lieferung überrascht. Foto: ZDF

Falscher Paketbote als Türöffner

Der „Paketbote“ wirft sein Opfer plötzlich zu Boden, will es überwältigen. Tanja Lorenz hat es noch geschafft, sich zu verteidigen – bis die beiden anderen Männer dazu kommen und sie überwältigen. Das miese Trio zwingt die 43-Jährige dann, in den Keller zu gehen. Dort steht der Tresor der Familie. Die Frau hat keine andere Wahl, muss ihn öffnen.

Vor Nervosität gibt sie den Code falsch ein. Der „Paketbote“ droht: „Wenn du den Code nicht eingibst, bringen wir dich um!“ Auch der zweite Versuch schlägt fehl. Die Drohung wird schärfer: „Wir wissen, dass du zwei Kinder hast. Ein Junge und ein Mädchen.“ Der dritte Versuch gelingt, der Tresor öffnet sich.

Neben Bargeld haben die drei Täter auch eine wertvolle Uhr, diese Rolex Datejust II, geraubt. Foto: Kripo Viersen

Die Räuber erbeuten Bargeld, Schmuck und eine Rolex-Uhr. Danach sperren sie ihr Opfer im Keller ein. Der Anführer der Räuber, der falsche Paketbote, sagt noch zu Tanja Lorenz: „Nichts für ungut. Wir wurden gezwungen.“ Danach flieht das Trio. Glücklicherweise kann Tanja Lorenz später von einer Nachbarin befreit werden.

Bis heute keine Spur von den drei Tätern

Von den drei Tätern fehlt bis heute jede Spur. Die Ermittler bitten die Bevölkerung über „Aktenzeichen XY“ deshalb um Mithilfe:

Wer hat am besagten Tag ein oder mehrere fremde Fahrzeuge in der Gegend rund um die St. Töniser Straße gesehen? Möglicherweise bereits einige Tage vor der Tat?

Der falsche Paketbote ist laut Angaben von Tanja Lorenz etwa 1,80 Meter groß, zwischen 30-35 Jahre alt, hat dunkelblonde bis hellbraune Haare. Er hatte zur Tatzeit eine dunkle Hose an. Auffällig war sein osteuropäischer Akzent.

Die Kripo Viersen bittet unter 02162 3773215 um Hinweise, hat eine Belohnung von 2500 Euro ausgelobt, wenn sie zu den Räubern führen sollten.