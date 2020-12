Aktenzeichen XY (ZDF): Bauer findet Leiche einer Prostituierten in NRW – später kommt raus, wer sie wirklich war

NRW. Der Mord an einer Prostituierten beschäftigt die Polizei in NRW schon lange. Im Juni 2008 wurde Alexandra Belhaj (24) ermordet in einem Feld bei Randerath im Kreis Heinsberg gefunden. Daraufhin nahm die Polizei die Ermittlungen auf, Aktenzeichen XY (ZDF) behandelte den Fall im Fernsehen. Dennoch gelang es den Ermittlern nicht, den Fall aufzuklären.

Jetzt ist allerdings herausgekommen, wer die tote Frau wirklich war.

Aktenzeichen XY (ZDF): Neue Details über Leichenfund einer Prostituierten

Durch die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY (ZDF) erhoffte sich die Polizei in NRW, neue Hinweise zu bekommen, die ihre Ermittlungen entscheidend voranbringen würden. Und das ist nun tatsächlich gelungen.

Vergangenen September behandelte die Sendung den seit nunmehr zwölf Jahren ungeklärten Mordfall öffentlich im Fernsehen. Daraufhin gingen „neue und interessante Hinweise“ bei der Polizei ein, die schließlich auch neue Ermittlungsansätze möglich machten. So sollen mehrere Personen an der Tat bzw. an der Beseitigung des Leichnams der 24-Jährigen beteiligt gewesen sein.

Das ist „Aktenzeichen XY ... ungelöst“:

Start am 20. Oktober 1967, damit eines der ältesten Formate im ZDF

Ziel der Sendung ist die Aufklärung realer Verbrechen mit der Hilfe von Zuschauerhinweisen

rund 40 Prozent der ausgestrahlten Fälle werden aufgeklärt

Moderator ist seit 2002 Rudi Cerne

das Sendeformat wurde seit 1982 in mehrere europäische und außereuropäische Länder verkauft

Zudem soll das Opfer in Szenelokalen in Köln und Düsseldorf verkehrt und als Prostituierte Kontakte zu Personen des öffentlichen Lebens gepflegt haben. Treffen aus diesen Personenkreisen mit Prostituierten sollen in sogenannten Residenzen in Köln, Düsseldorf aber auch im Heinsberger Raum stattgefunden haben. Dabei sollen auffällige Fahrzeuge der gehobenen- bzw. der Luxusklasse sollen genutzt worden sein.

NRW: Der Fall um die getötete Alexandra Belhaj gehört zu den sogenannten „Cold Case“. Foto: Polizei Aachen

Aktenzeichen XY (ZDF) behandelt Fall - Hinweise erbeten

In der kommenden Folge von Aktenzeichen XY (ZDF) am 9. Dezember ab 20.15 Uhr werden drei Ermittler der Aachener Kriminalpolizei den Fall erneut vorstellen. Sie erhoffen sich damit, weitere Hinweise zu dem ungeklärten Mordfall zu bekommen, um diesen doch noch aufklären zu können. (nk)