Aktenzeichen XY (ZDF): Vierfache Mutter aus Mülheim spurlos verschwunden – diese zwei Details sind äußerst mysteriös

Noch immer steht die Polizei vor einem Rätsel: Wo ist Birgit Rösing aus Mülheim? Die vierfache Mutter wird seit über eineinhalb Jahren vermisst. Jetzt wird ihr Fall bei Aktenzeichen XY behandelt.

Aktenzeichen XY behandelt Vermissten-Fall aus Mülheim

Am Mittwoch behandelt das ZDF bei Aktenzeichen XY den Fall der vermissten Birgit Rösing genannt Storck. Die damals 58-Jährige wurde am 26. September 2018 gegen 22 Uhr das letzte Mal von ihrem Mann und ihrem Sohn zu Hause in Mülheim gesehen.

So hat der Sohn der Altenpflegerin in der Nacht noch Geräusche im Treppenhaus und kurz darauf ein Auto gehört.

Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass Rösing vor übereinhalb Jahren nicht freiwillig verschwand.

Zwei Details lassen Schlimmes vermuten

Im Zuge der Ermittlungen fand die Polizei nach dem Verschwinden der Frau mehrere Tausend Euro Bargeld in ihrem Zimmer, auch ihr Personalausweis und ihre Bankkarte waren noch im Haus.

Wie in der ZDF-Show am Mittwoch berichtet wird, hat Birgit Rösing außerdem einen Termin für den 27. September, also für den Tag nach ihrem Verschwinden, in ihren Kalender eingetragen. Für diesen Termin hatte sie sogar eine Fortbildung abgesagt – allerdings wusste niemand in ihrem Umfeld davon.

+++Mülheim: Keine Spur von Birgit Rösing – nun geht die Polizei neuen Schritt+++

Die Suche nach Birgit Rösing mittels Spürhunden hatte in der Vergangenheit in eine Sackgasse geführt. Die Hunde hatten am Haus angeschlagen und die Polizei über die nahegelegene A3 bis kurz vor Frankfurt geleitet – eine großflächige Suche in einem Waldgebiet blieb allerdings erfolglos.

Die Beamten hoffen durch den Beitrag bei Aktenzeichen XY auf neue Hinweise aus der Bevölkerung – bis jetzt geht man von einem Gewaltverbrechen aus.

Aktenzeichen XY kommt am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF.