Rentner-Paar verbrennt in eigener Wohnung! „Aktenzeichen XY“ rollt grausamen NRW-Fall auf

Ein grausamer Fall aus NRW wird am Mittwoch (17. September) bei „Aktenzeichen XY“ vorgestellt. Kriminalhauptkommissar Heiko Schulz beleuchtet einen ungeklärten Mord aus dem Jahr 2018. Das Verbrechen ereignete sich in einem Kölner Mehrfamilienhaus und endete tragisch für ein Rentner-Paar, das in den Flammen starb.

Am Abend des 24. Oktober 2018 brach im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Die Flammen breiteten sich schnell auf das gesamte Gebäude aus, und das Treppenhaus stürzte ein. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohnerinnen und Bewohner, einige erlitten schwere Rauchvergiftungen. Ein älteres Ehepaar, jeweils 66 und 68 Jahre alt, konnte nicht entkommen.

Mord und Brand in NRW

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden die Toten im Flur entdeckt. Die Polizei fand heraus, dass die Tür der Brandwohnung gewaltsam geöffnet worden war. Daraufhin klassifizierte die Staatsanwaltschaft Köln den Fall als Mord. Die Polizei NRW ermittelt seither intensiv, jedoch ohne Erfolg.

Kriminalhauptkommissar Schulz könnte sich vorstellen, dass der eigentliche Angriff einer anderen Person galt. Diese Frau, die in der Brandwohnung lebte, war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Sie pflegte Kontakte ins Kölner Umland, doch daraus ließ sich bislang kein klares Motiv ableiten.

Polizei Köln sucht nach Zeugen

Schulz hofft nun auf Hinweise durch die Sendung „Aktenzeichen XY“. Er fragt unter anderem: „Wer hat am 24. Oktober 2018 im Bereich ‚An St. Magdalenen‘ eine Person mit einem auffälligen Brecheisen gesehen?“ Solche Beobachtungen könnten entscheidend sein.

Auch Informationen zu Personen, die Kontakte zu Hausbewohnern hatten oder bei den Löscharbeiten auffielen, könnten helfen. Der Kriminalhauptkommissar appelliert daher an alle Zuschauer der beliebten Sendung.

Die Staatsanwaltschaft NRW hat 5.000 Euro Belohnung ausgelobt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an die Poststelle Köln entgegen. Es bleibt zu hoffen, dass der grausame Fall aus NRW bald aufgeklärt werden kann.

