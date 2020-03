Aktenzeichen XY: Nach fast 10 Jahren – krasse Gewalttat aus Köln soll endlich aufgeklärt werden

Durch die ZDF-Sendung„Aktenzeichen XY“ soll es nun endlich neue Hinweise geben, was mit Daniel Schreiner passiert ist.

Köln. Fast 10 Jahre ist die wohl schicksalhafteste Nacht im Leben von Daniel Schreiner nun her. Am 9. Januar 2011 wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens. Nun hoffen seine Familie und die Polizei auf neue Hinweise. Denn am Mittwoch, 18. März, soll sein Fall bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF gezeigt werden.

Seit dem schrecklichen Vorfall ist der damals 23-Jährige Schwerstbehindert, lebt in einem Pflegeheim. Was ist Daniel passiert? Diese Frage beschäftigt seine Familie bis heute. Durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“ soll endlich eine Antwort her.

Aktenzeichen XY: Mysteriöser Fall aus Köln soll endlich aufgeklärt werden

Es ist ein Fall mit vielen offenen Fragen. Nur die Randdaten sind bekannt – und ein sehr genaues Zeitfenster, in dem Daniel Schlimmes widerfahren sein muss. Am 9. Januar 2011 verließ er um 2.36 Uhr die Diskothek „Klapsmühle“ auf den Kölner Ringen. Er war allein. Nicht einmal eine halbe Stunde später wird er gefunden.

Blutüberströmt und mit schwersten Verletzungen liegt der damals 23-Jährige auf einem Seitenstreifen des Autobahnkreuzes Bonn-Nord auf der A555. 66 Tage liegt er danach im Koma. Er hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.

Zuerst geht die Polizei von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Mehrere Fahrzeugteile liegen in unmittelbarer Umgebung, im Krankenhaus wird ein Promillewert von fünf Promille gemessen.

Erster Verdacht bestätigt sich nicht

Die Polizei geht zunächst davon aus, dass Daniel die Orientierung verloren hat und deswegen auf die Autobahn gegangen ist. Doch der Fundort und die Aussage eines Freundes machen die Ermittler stutzig.

Schließlich liegt er 30 Kilometer von der Diskothek entfernt. Eine Strecke, die der 23-Jährige in dieser Zeit niemals zu Fuß hätte zurücklegen können. Jemand muss ihn mitgenommen haben. Doch: Daniel besitzt kein Auto, auch keine seiner Freunde, die an dem Abend mit ihm in der Diskothek waren, war mit einem Fahrzeug unterwegs. Bei einer erneuten Messung des Blutalkoholspiegels stellen die Ermittler einen fatalen Rechenfehler fest: Statt fünf, sind es lediglich 1,96 Promille.

Einige Verletzungen sind zudem untypisch für einen Verkehrsunfall, außerdem finden sie eine Uhr und sein Handy vergleichsweise unbeschädigt neben der vermeintlichen Unfallstelle. Das führt zum Umdenken bei den Ermittlern.

Polizei und Familie hoffen auf neue Hinweise

Noch immer ist offen: Wie kam Daniel zum Auffindungsort? Und was ist mit ihm auf den Weg dorthin passiert?

Am Mittwochabend berichtet die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ab 20.15 Uhr erneut über den tragischen Kriminalfall. Während der Sendung wird der zuständige Polizeihauptkommissar Hartmut Schremmer unter der Telefonnummer 0221 229-6274 für Zeugen erreichbar sein.

Wenn du die Sendung verpasst hast oder später noch Hinweise zu der Nacht vom 9. Januar 2011 geben möchtest, kannst du dich unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln melden. Daniels Eltern haben zudem eine Belohnung für Hinweise zur Klärung des Falles in Höhe von 10 000 Euro bereitgestellt. (dav)