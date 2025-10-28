„Ahoj Brause Horror Lab“ im Movie Park getestet – eine Sache wurde mir sofort klar

Gruselige Figuren und unheimliche Geräusche: Wer derzeit durch den Movie Park in Bottrop schlendert, könnte sich ordentlich erschrecken. Und das ist kein Zufall, denn das beliebte Halloween-Special ist im Freizeitpark in NRW gestartet. Dabei warten zahlreiche Monster, Zombies und schaurige Gestalten auf die Besucher.

Doch damit nicht genug: Es gibt auch etliche Attraktionen und Mazes, wie die waschechten Fans sagen. Ich wagte mich in das „Ahoj Brause Horror Lab“ und stellte schnell fest: HIER soll nicht jeder rein.

„Ahoj Brause Horror Lab“ im Movie Park: Lohnt sich ein Besuch?

Wie der Name schon verrät, ist diese Maze im Movie Park eine Kooperation – und zwar mit Ahoj Brause. Ab 14 Jahren, beziehungsweise zwölf Jahren in Begleitung, darf man sich in das Halloween-Special wagen. Und ehrlich gesagt merkt man diese Altersbeschränkung schneller, als einem lieb ist. Dabei wird auf der offiziellen Website die Maze als „harmloses Abenteuer“ angepriesen, das sich aber schnell in einen wahren Gruselschocker verwandeln sollte. Hinter jeder Ecke sollen Überraschungen warten, die einem den Atem rauben und garantiert noch lange im Gedächtnis bleiben.

Eingang vom “Ahoj Brause Horror Lab” im Movie Park. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Klingt spannend? Gruselig? Absolut! Also habe ich mich an einem Donnerstag auf den Weg in den Movie Park gemacht – bereit, mich erschrecken zu lassen. Und, obwohl es typisch für einen klassischen Herbsttag in NRW regnet und windet, machten sich zahlreiche große und kleine Adrenalin-Fans mit mir auf den Weg.

Achtung: Man muss Hindernisse überwinden

Das „Ahoj-Brause Horror Lab“ befindet sich direkt in der Nähe des Eingangs des Freizeitparks in Bottrop – gleich mehrere Leute wagten den Schritt in die verrückte Fabrik. Kaum hatten wir unser Ticket gezeigt, durften wir endlich dem Regen entfliehen. Es ging hinein in das Horror-Haus, doch bevor wir loslegen durften, gab es erst einmal eine kurze Einweisung. Eine junge Frau erklärte uns deutlich: Nicht die Wege verlassen – und schon gar keine Monster anfassen. Dann fragte sie noch einmal, ob wir alles verstanden hätten – natürlich nickten alle brav.

Und schon ging es los. Kaum drin, befanden wir uns auf einem verschlungenen Weg in einem Spiegelkabinett. Es ging nach rechts, dann nach links und wieder nach rechts – und um nicht mit der Nase gegen einen der vielen Spiegel zu stoßen, fasste ich vorsichtig an die Wände. So konnte ich ertasten, wann es um die Kurve ging. Kaum war diese Hürde geschafft, standen wir in einem großen Raum und mussten uns entscheiden: Drei Eingänge standen offen.

Plötzlich wird mir eine Frage gestellt

Welchen wähle ich? Links, die Mitte oder doch rechts? Ich wählte den rechten – und blickte sofort auf ein Netz aus grünen Neonfäden, quer durch den Raum gespannt. Bücken, Beine heben – wer hier durchkommen wollte, musste sich bewegen. Gesehen, getan, und auch meine Mitstreiter meisterten das Hindernis ohne Probleme. Gemeinsam standen wir in einer großen Halle – doch wir waren nicht alleine. Vor uns standen zahlreiche junge Menschen mit Neonfarben im Gesicht, Knicklichtern an den Armen und als Accessoire durch die Ohren.

Sie waren mit blau-weißen Hütchen mit dem typischen Ahoj-Brause-Logo verkleidet und sie lächelten und stellten uns allerlei Fragen. Doch wirklich gruselig war das nicht, um ehrlich zu sein. Immerhin ist diese Maze für jüngere Teenager gedacht, die am Ende nicht mit Albträumen im Bett liegen müssen. Schnell durchquerten wir diesen Raum und konnten am Ende sogar noch in einen Topf gefüllt mit Brausestäbchen greifen.

Ein Foto als Andenken. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Mit meinem Cola-Riegel in der Hand ging es weiter – allerdings nur noch kurz. Vor uns stand ein Maskottchen, das stark an Frankensteins Monster erinnerte, und eine Mitarbeiterin fragte freundlich, ob wir ein Foto machen wollten. Klar, dachte ich mir – und schon hielten wir die Finger in die Luft.

Nach etwa zehn Minuten verließen wir die Attraktion wieder am Eingang des Movie Parks. Mein Fazit: Gruselig war es nicht wirklich, aber es kommt stark auf das Alter an. Für jüngere Kinder oder sehr schreckhafte Menschen ist die Maze perfekt, um sich ein bisschen zu erschrecken. Für ältere Besucher oder absolute Horror-Fans lohnt sich der Besuch eher nicht.