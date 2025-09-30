Rettungswagen hält auf Bahngleisen in NRW ++ Zug rast heran ++ Patientin stirbt

Folgenschwerer Unfall in Ahaus (NRW) am Dienstagmorgen (30. September). Ein Regionalzug hat gegen 7.30 Uhr einen Rettungswagen am Bahnübergang Schumacherring gerammt.

Die Besatzung des Krankenwagens konnte sich im letzten Augenblick aus dem Fahrzeug retten. Doch für eine Patientin (88) an Bord sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Zug rammt Krankenwagen in NRW – wie konnte das passieren?

Ersten Erkenntnissen der Polizei Borken zufolge hielt der Fahrer des Rettungswagens wegen eines plötzlichen medizinischen Notfalls an Bord an – und zwar ausgerechnet auf den Gleisen des Bahnübergangs. Plötzlich gingen die Schranken herunter.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin sei die Bahn direkt im Anschluss gekommen: „Der Zugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.“

Ein Regionalzug rammte einen Krankenwagen in Ahaus (NRW). Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Die Rettungswagen-Besatzung habe sich im letzten Augenblick aus dem Wagen retten können und sei mit leichten Verletzungen davongekommen. Die Patienten an Bord habe man allerdings nicht mehr befreien können.

Verletzte auch im Zug

„Die 88-jährige Patientin ist vermutlich durch den Verkehrsunfall getötet worden“, so die Sprecherin der Polizei Borken. Um welche Art medizinischen Notfalls es sich gehandelt hat und warum die Besatzung keine andere Wahl gesehen hat, als ausgerechnet auf den Schienen stehenzubleiben, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Neben den drei leicht verletzten Rettungskräften, zogen sich auch zwei Personen in dem beteiligten Zug leichte Verletzungen zu. Die Bahnstrecke sowie der Schumacherring in Höhe des Kreisverkehrs (Parallelstraße / Legdener Straße / Gescher Damm) und an der Von-Braun-Straße wurden für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.