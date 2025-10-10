Schimpansen dürfen erstmals in neues Krefelder Affengehege – kurz darauf ist es klar

Sie haben sich offenbar gut eingelebt! Bally und Limbo, die beiden Schimpansen aus dem Krefelder Zoo, haben eine ziemliche Leidensgeschichte hinter sich. In der Silvesternacht 2019/2020 sind die beiden gerade so einem schrecklichen Unglück im Affenhaus entkommen. Ein Brand ließ das Gebäude bis auf den Grund abbrennen. Über 50 Tiere starben dabei.

Damals überlebten die zwei Bewohner des Affenhauses, die nun endlich vor einigen Tagen ihr neues Zuhause im Zoo Krefeld beziehen durften. Nach einer Woche im neuen „MenschenaffenWald“ gibt der Zoo in NRW ein erstes Update!

Wie geht es den Schimpansen im neuen Gehege?

Via Facebook gibt der Zoo Krefeld den Besuchern einen kleinen Einblick in das neue Leben der beiden Schimpansen. „Inzwischen leben Bally und Limbo schon seit über einer Woche in ihrer neuen Anlage – und sie haben sich wirklich großartig eingelebt!“, heißt es in dem Beitrag. Für die Zwei habe sich mit dem Umzug in das neue Gehege nun eine ganz neue Welt eröffnet.

„So viele neue Eindrücke, spannende Klettermöglichkeiten und unbekannte Ecken, die es zu erkunden gilt. Anfangs war natürlich alles neu und aufregend, doch inzwischen bewegen sich Bally und Limbo schon ganz selbstverständlich durch ihr Zuhause“, schreiben die Mitarbeiter des Zoos in Krefeld ganz glücklich.

Zoo Krefeld ist happy

Besonders schön sei, dass sowohl Bally als auch Limbo schon ihren Lieblingsplatz entdeckt haben. Und der hat es auch in sich, wie der Tierpark weiter verrät: „Hoch oben auf zwei Brettern über der Besucherscheibe! Von dort aus haben sie alles bestens im Blick – sowohl das Innengehege als auch das, was draußen rund um das Gebäude passiert.“

