Erschreckender Vorfall bei AfD-Veranstaltung in NRW – Staatsschutz ermittelt

Die AfD in NRW sorgt immer wieder für Schlagzeilen – oft mit kontroversen Aussagen oder fragwürdigen Vorfällen, die für Diskussionen sorgen. Bereits die Wahlveranstaltungen oder Parteitage dieser Partei ziehen regelmäßig Gegenproteste an, da viele Bürgerinnen und Bürger mit deren Positionen nicht einverstanden sind.

Auf einem Parteitag der AfD in NRW kam es am Sonntag (3. August) nun zu einem erschreckenden Vorfall. Ein Gegendemonstrant reagierte blitzschnell, hielt den Moment mit seinem Handy fest und rief die Polizei.

AfD in NRW: Hitlergruß beim Parteitag

Am Sonntag traf sich der Kreisverband der AfD im nordrhein-westfälischen Unna zu einem Parteitag. Die Veranstaltung fand in einer Gaststätte an der Friedrich-Ebert-Straße statt und verlief zuerst ohne größere Störungen. Wie bei AfD-Veranstaltungen in NRW üblich, hatten sich jedoch auch Gegendemonstranten vor Ort eingefunden, um ein Zeichen gegen die Politik der Partei zu setzen. Dabei kam es gegen Mittag zu einem Vorfall, der nun strafrechtliche Konsequenzen haben könnte.

Ein Teilnehmer der Gegendemonstration bemerkte gegen 13 Uhr ein Verhalten, das ihn sofort alarmierte. Ein Mann, offenbar ein Teilnehmer des Kreisparteitags der AfD in NRW, zeigte den Hitlergruß. Der Gegendemonstrant reagierte prompt: Er machte ein Foto des verdächtigen Vorfalls und informierte anschließend die Polizei.

Die Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle und konnten den Mann kurze Zeit später vor Ort identifizieren. Es handelte sich um einen 26-jährigen Mann aus Hagen, dessen Personalien durch die Beamten festgestellt wurden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Staatsschutz der Polizei Dortmund, der speziell für solche Fälle zuständig ist.

AfD in NRW: Ermittlungen des Staatsschutzes

Der Vorfall wirft nun erneut ein kritisches Licht auf die AfD in NRW. Immer wieder wird der Partei vorgeworfen, ein Naheverhältnis zu rechtsextremen Gedankengut zu dulden oder nicht konsequent dagegen vorzugehen. Der Staatsschutz prüft die Beweise und den genauen Hergang des Geschehens. Sollte die Tat nachgewiesen werden, drohen dem 26-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen.

Der Hitlergruß ist nicht nur eine klare Verletzung von Gesetzen, sondern auch ein Signal, das in der Öffentlichkeit für Empörung sorgt. Der Gruß, ein Symbol der nationalsozialistischen Diktatur, wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 verboten und ist in Deutschland ein Straftatbestand.

