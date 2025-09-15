AfD erstmals in OB-Stichwahlen im Ruhrgebiet – so geht es jetzt weiter

Die Kommunalwahl 2025 war ein echter Krimi! Am Sonntag (14. September) setzten tausende Wähler in NRW ihre Kreuzchen und wählten ihren neuen Oberbürgermeister. Und die Befürchtung einer „blauen Welle“, die vorab kursierte, wurde im Ruhrgebiet schnell bittere Wahrheit, wie die Ergebnisse der AfD von Sonntagabend zeigen.

Nicht nur in Gelsenkirchen legte die AfD mächtig zu. Landesweit hat sie ihre Wahlergebnisse sogar fast verdreifacht. In gleich drei Städten im Ruhrgebiet hat das schon jetzt erstmals Auswirkungen im Rennen um den OB-Titel.

Stechen im Ruhrgebiet mit der AfD

In diesem Wahl-Jahr gibt es deutlich mehr Stichwahlen als noch bei der Kommunalwahl 2020. Den bisherigen Ergebnissen zufolge sollen laut einem Bericht des „WDR“ zufolge am 28. September in 147 Kommunen und Kreisen Stichwahlen stattfinden. Der Grund: In diesen NRW-Gemeinden erzielte kein Kandidat eine Mehrheit von über 50 Prozent.

Das trifft auch auf einige Ruhrgebietsstädte zu. In dreien von ihnen müssen sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU sogar erstmals in der Kommunalwahl-Geschichte ein Stechen mit der AfD um den Titel des Oberbürgermeisters liefern. In Gelsenkirchen sorgte der massive Zuwachs der Rechtsaußen-Partei für wenig Überraschung, wurde er doch schon im Vorfeld befürchtet (mehr dazu hier >>>). 29 Prozent konnte AfD-Mann Norbert Emmerich in der Schalke-Stadt erzielen und bietet sich mit SPD-Kandidatin Andrea Henze (37 Prozent) bei der Stichwahl ein dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Der Duisburger Amtsinhaber Sören Link (SPD) konnte sich mit 46 Prozent zwar weit an der Spitze absetzen. Doch mit 19,7 Prozent ist ihm AfD-OB-Kandidat Carsten Groß dicht auf den Fersen. Link sprach im Hinblick auf den Zuwachs der Rechtsaußen-Partei von einem „starken Ergebnis in schwierigen Zeiten“. Auch in Hagen bahnt sich nach den Ergebnissen von Sonntagabend eine Stichwahl an. Während CDU-Kandidat Dennis Rehbein vor Auszählungsende bei 25,1 Prozent lag, lag der OB-Anwärter Michael Eiche (AfD) mit 21,3 Prozent nur knapp dahinter.

SO geht es jetzt weiter

Neben den Stichwahlen gegen AfD-Kandidaten kommt es aber auch etwa in den Großstädten Essen, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Bonn und Bielefeld zum Nachspiel nach der Kommunalwahl 2025. Wahlberechtigte, die bereits am Sonntag zur Wahlurne schritten, sind am 28. September noch ein zweites Mal dazu aufgerufen, an der Stichwahl teilzunehmen.

Dafür werden allerdings keine neuen Wahlunterlagen verschickt. Informationen zu einer möglichen Stichwahl befinden sich auf der Wahlbescheinigung, die man sowieso bereits schon zugeschickt bekommen hat – und nach dem Wahlgang wieder mit nach Hause nimmt. Diese sollte zur Stichwahl unbedingt mitgebracht werden. Wer sie verlegt oder gar schon weggeworfen hat, kann sich allerdings auch nur mit seinem Perso oder Reisepass im Wahllokal anstellen und darf sein Kreuzchen setzen.

Die Stichwahlen finden im gleichen Wahllokal wie zur ersten Runde der Kommunalwahl statt. Wer sich für die Briefwahl angemeldet hatte, bekommt in den nächsten Tagen automatisch die neuen Unterlagen zugeschickt; wer am 28. September auf die Briefwahl ausweichen muss, sollte sich schnellstmöglich bei der Landeswahlleitung per Telefax oder E-Mail melden. Wessen Stimme als gültig gewertet werden soll, der muss seine Unterlagen bis zum 28. September, 16 Uhr, an die zuständige Gemeinde versendet haben. Wer weder am Stichwahltag selbst ins Wahllokal gehen kann, noch auf Briefwahl ausweichen will, der bekommt in einigen Gemeinden auch die Möglichkeit, vorab im Rathaus zu wählen. Infos dazu gibt es auf der Webseite deiner Stadt.

Sollte es zu einer Pattsituation kommen und beide OB-Kandidaten die gleiche Stimmanzahl erhalten, entscheide am Ende ein Los, dass der jeweilige Wahlleiter zieht. Ob dieses auch über die Zukunft Gelsenkirchens, Duisburgs und Hagens entscheiden muss, bleibt abzuwarten.