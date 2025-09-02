Vier AfD-Kandidaten vor Kommunalwahl in NRW gestorben – ihr Tod hat Folgen

Mehrere Todesfälle von Kandidaten vor den NRW-Kommunalwahlen sorgten für Diskussionen. Vier Verstorbene gehörten der AfD an. Die Polizei fand in keinem Fall Hinweise auf Fremdverschulden.

Insgesamt gab es bis zu den Wahlen zehn Todesfälle, darunter auch Kandidaten anderer Parteien. Spekulationen im Internet hatten diese Fälle begleitet.

Todesfälle vor NRW-Kommunalwahl sorgen für Aufmerksamkeit

Die Kommunen in NRW organisieren die Wahlen selbstständig. Daher gab es keine Meldepflicht für solche Vorfälle. Todesfälle vor dem Wahltag erlauben gemäß Kommunalwahlgesetz Nachwahlen, die zeitgleich mit der Kommunalwahl stattfinden können. In Bad Lippspringe machte der Tod eines AfD-Kandidaten Briefwahlstimmen ungültig.

Die gestorbenen AfD-Kandidaten kamen aus verschiedenen NRW-Städten. Die Polizei bezeichnete alle Todesursachen als natürlich, jedoch wurden Details aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht. In Rheinberg führte die Polizei ein routinemäßiges Todesermittlungsverfahren durch, da die Todesursache zunächst unklar war (mehr dazu hier >>>).

Auch andere Parteien in NRW verloren Kandidaten. Ein Grünen-Kandidat verstarb in Hellenthal, und die SPD verlor eine Kandidatin in Bad Münstereifel. Solche Todesfälle beeinträchtigen den Wahlprozess.

In betroffenen Wahlbezirken mussten Stimmzettel neu gedruckt werden. Briefwahlunterlagen verloren ihre Gültigkeit, und Wähler wurden zur Neuwahl aufgefordert. In einigen Fällen wurden Ersatzkandidaten die Verstorbenen benannt. (mit dpa)

