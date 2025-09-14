AfD-Beben bei Kommunalwahl im Ruhrgebiet – die Zeit der Ausreden ist vorbei

Von einer „blauen Welle“ war vor der Kommunalwahl in NRW die Rede. Nachdem die AfD bei der Bundestagswahl in Gelsenkirchen erstmals stärkste Kraft geworden war, ging die Rechtsaußen-Partei mit reichlich Rückenwind in die Kommunalwahl am Sonntag (14. September). Am Ende kommen die meisten Kommunen mit einem blauen Auge davon. So kommt es „nur“ in Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen zur Oberbürgermeister-Stichwahl mit AfD-Kandidaten.

Tatsächlich hat die AfD bei der Kommunalwahl in NRW aber kräftig zugelegt, ihr durchschnittliches Ergebnis dabei landesweit beinahe verdreifacht. In Gelsenkirchen knackte die Rechtsaußen-Partei dabei um ein Haar die 30-Prozent-Marke und landete nur denkbar knapp hinter der SPD (mehr dazu hier >>>).

Das ist mehr als ein Denkzettel für die demokratische Mitte. Die Bundespolitik muss endlich reagieren. Auf die Lage der klammen Kommunen im Ruhrgebiet eingehen und auf die Probleme der Menschen vor ihrer Haustür. Die Zeit der Ausreden, sie ist endgültig vorbei. Ein Kommentar.

AfD-Beben im Ruhrgebiet: Geld muss endlich ankommen!

Es fängt beim Schlagloch auf der Straße an, geht bei Schrottimmobilien, Vermüllung, fehlenden Kita- und OGS-Plätzen weiter und hört bei der Sorge um den Arbeitsplatz noch nicht auf. Die Menschen in NRW und ganz besonders im Ruhrgebiet fühlen sich von der Bundes- und Landespolitik komplett im Stich gelassen. Anders lässt sich das Wahlergebnis in Gelsenkirchen und Co. nicht erklären.

Es braucht jetzt keine neuen Durchhalteparolen aus Berlin und Düsseldorf. Allzu oft waren am Wahlabend von Spitzenpolitikern wie Hendrik Wüst (CDU) und Bärbel Bas (SPD) hohle Phrasen wie „Wir haben verstanden“ und „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“ zu vernehmen. Alles heiße Luft. Stattdessen müssen der Bund und das Land NRW jetzt massiv Geld locker machen, damit sich das Leben der Menschen im Ruhrgebiet spürbar verbessert. Kommunen müssen von ihrer Schuldenlast befreit werden, damit Zinsen nicht den kompletten Handlungsspielraum auffressen.

Es braucht eine solidarische Umverteilung von Lasten bei Sozialausgaben, damit einzelne Kommunen nicht unverhältnismäßig viel für Sozialhilfe, Bürgergeld und Co. ausgeben müssen. Damit Kommunen in NRW handlungsfähig bleiben.

Sondervermögen muss in Kommunen fließen

Es muss nun endlich entschieden werden, wohin die vielen Milliarden des Sondervermögens fließen. Insbesondere das geplante Sondervermögen Infrastruktur muss endlich in besonders belastete Kommunen fließen, damit der Investitionsstau dort nicht noch größer wird.

„Wir müssen die kommunale Ebene stärken“, räumt die SPD-Bundesvorsitzende Bärbel Bas kurz nach der Kommunalwahl in NRW ein und weiter: „Sonst haben wir in Zukunft noch ganz andere Ergebnisse.“

Solchen Worten müssen jetzt schleunigst Taten folgen. Um den Menschen im Pott wieder eine Perspektive zu bieten. Damit bei der nächsten Wahl nicht tatsächlich die „blaue Welle“ über NRW hereinbricht.