AfD vor Kommunalwahl in NRW zahnlos – HIER findet die Partei kaum Kandidaten

Die Kommunalwahl in NRW steht vor der Tür. Am Sonntag (14. September) gehen die Menschen in NRW zur Urne. Kandidaten der AfD suchen Wähler mancherorts allerdings vergeblich auf dem Wahlzettel.

Denn die Rechtsaußen-Partei hat deutlich weniger Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt als etwa SPD und CDU. So tritt die AfD bei Bürgermeisterwahlen nur in 23 Prozent der kreisangehörigen Gemeinden an. Die CDU ist hier mit Bewerbungen in rund 85 Prozent der Gemeinden führend.

Bei Gemeinderatswahlen hat die AfD in über 60 Prozent der Gemeinden Bewerber. Mit 235 Kandidaten liegt sie auch hier deutlich hinter CDU (373), SPD (370), Grünen (355) und FDP (324). Für Oberbürgermeisterposten stellen CDU und SPD jeweils 23 Aspiranten, FDP und AfD jeweils 20, die Grünen 19.

Für die Mandate in allen 31 Kreistagen bewerben sich alle fünf Parteien. Für den Landratsposten stellt die AfD 16 Kandidaten, während etwa die CDU 28 und die SPD 27 aufbieten.

In einigen Gemeinden und Kreisen stehen am Sonntag keine Neuwahlen an, da aufgrund besonderer Umstände zwischenzeitlich bereits gewählt wurde. (mit dpa)

