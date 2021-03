AfD in NRW: Eklat wegen Polizeipräsident-Foto auf Wahlplakat – „Nicht tolerierbar und verachtenswert“

Bei diesem Rechtsstreit mit dem Land NRW hat die AfD vor dem OLG Düsseldorf den Kürzeren gezogen.

Bei dem Streit zwischen dem Land NRW und der AfD ging es um ein Wahlplakat, mit dem die Alternative für Deutschland bei der Europawahl 2019 in Wuppertal geworben hatte.

AfD in NRW: Wahlplakat hatte für Ärger gesorgt

Wie die Polizei Wuppertal mitteilte, hatte das Land Nordrhein-Westfalen und der Wuppertaler Polizeipräsidenten Markus Röhrl gegen den Kreisverband Wuppertal der Alternative für Deutschland (AfD) geklagt.

In dem Verfahren ging es um ein Wahlplakat, mit welchem die AfD zur Europawahl 2019 in Wuppertal geworben hatte. Darauf war eine Aussage des Wuppertaler Polizeipräsidenten Markus Röhrl zu lesen.

AfD in NRW: Wahlplakat enthielt Zitat des Wuppertaler Polizeipräsidenten

Dabei waren Teile des Zitats auf dem Plakat unterstrichen worden. Des Weiteren war unterhalb der Aussage ein Aufdruck mit dem Partei-Logo und dem Satz „Wir sind deine Stimme“ platziert worden.

Gegen die Verwendung des Zitats hatte das Land NRW mit dem Wuppertaler Polizeipräsidenten Unterlassungsklage eingereicht. Wie nun das rechtskräftige Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 25. Februar 2021 zeigt, hatte diese Erfolg.

AfD in NRW: Kreisverband unterliegt vor Gericht

In seiner Urteilbegründung folgte das Gericht der Auffassung des Klägers, dass der Kreisverband die Aussage aus einem Zeitungsinterview durch die Verwendung auf dem Wahlplakat in einen sinnentstellenden Kontext gestellt und damit verfälscht habe. Dadurch werde der Polizeipräsident politisch vereinnahmt und instrumentalisiert. Dem Leser werde durch das Plakat suggeriert, dass er der AfD nahe stehe und zur Wahl dieser Partei auffordere.

AfD in NRW: Der Wuppertaler Polizeipräsidenten Markus Röhrl (Bild) bekam vom OLG Düsseldorf Recht. (Archivbild) Foto: IMAGO / Deutzmann

„Hinzu kommt, dass die AfD von großen Teilen der Bevölkerung aufgrund ihrer politischen Positionen – zumindest was deren rechten Flügel betrifft – als nicht tolerierbar und verachtenswert angesehen wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der rechte Flügel der AfD [...] vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil es sich bei diesem Zusammenschluss um eine erwiesen extremistische Bestrebung handelt, deren Gründer Rechtsextremisten sind“, so das OLG in seiner Urteilbegründung.

Auch Markus Röhrl äußerte sich zu dem Urteil: „Ich bin sehr zufrieden und erleichtert. Das Wahlplakat hat Misstrauen in meine Neutralität und die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns allgemein gesät. Das Gericht ging zudem von einer Wiederholungsgefahr aus.“ (gb)