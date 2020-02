AfD entsetzt mit rassistischem Hetz-Malbuch – hat es der Steuerzahler finanziert?

Düsseldorf. Rassistische Klischees, entsetzliche Vorurteile: Mit einem hetzerischen Malbuch für Kinder hat die AfD bei einem Bürgerdialog in Krefeld/NRW für Entsetzen gesorgt. Kinder sollten dort Bilder von Stereotypen ausmalen. Nun stellt sich die Frage: Hat der Steuerzahler die rassistische Hetze finanziert? Der Fall wird geprüft.

Die AfD drehte sich bei der Rechtfertigung des Malbuches im Kreis: Erst hieß es, die Kritik am Buch sei ein Angriff auf die Satire-Freiheit, dann die 180-Grad-Wende.

Mehr zu dem Malbuch der AfD in Krefeld kannst du HIER lesen >>>

AfD: Hat die Fraktion die Hetze mit Steuergeldern finanziert?

In einer Pressemitteilung hieß es zunächst: „Im Kampf gegen die Erfolge der AfD soll nun auch die Kunst- und Satirefreiheit angegriffen werden. Die AfD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen hat einen Kunstband mit satirischen Skizzen zur Lage des Landes veröffentlicht.“ Später distanzierte sich die AfD vom eigenen Produkt.

+++ Friedrich Merz: Kann er als Kanzler der AfD gefährlich werden? +++

Aus der Bundeszentrale gab es heftige Kritik an den eigenen Leuten. „Dieses Buch geht gar nicht, da sind wir uns doch alle einig“, sagte AfD-Chef Tino Chrupalla der „Welt“. „Wer so etwas rausbringt, hat in der AfD nichts zu suchen.“

Foto: Andreas Bischof/dpa

Der Fall erreicht nun den Landesrechnungshof. Eine Sprecherin bestätigte, dass der Landtag die Behörde über den Vorgang informiert hat. Wann und wie der Landesrechnungshof den Vorgang prüft, sei noch nicht klar.

+++ Hanau in Hessen: Tobias R. tötete 10 Menschen +++ Generalbundesanwalt mit neuen Details +++

Landesrechnungshof prüft Ausgaben der Fraktionen

Unklar ist noch, ob die Fraktion Steuergelder für die Produktion des Hefts in die Hand genommen hatte. Der Landtag kündigte bereits eine Prüfung des Vorgangs an und bat die AfD-Fraktion um eine Stellungnahme. Diese sei bislang noch nicht eingegangen, sagte ein Landtagssprecher der dpa am Donnerstag.

Foto: Andreas Bischof/dpa

Die Hefte mit dem Namen „Nordrhein-Westfalen zum Ausmalen“ sollen kürzlich bei einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion in Krefeld verteilt worden sein. In den Malbüchern werden unter anderem bewaffnete Menschen unter türkischer Flagge gezeigt - offenbar bei einem Autokorso.

+++ AfD erhält Rekord-Spende – Mann vererbt sein gesamtes Vermögen +++

Die AfD-Landtagsfraktion hatte die Kritik zuerst als „Angriff auf die Kunst- und Satirefreiheit“ gewertet, war später aber zurückgerudert: „Das Buch hätte in dieser Form nicht erscheinen dürfen“, teilte Fraktionschef Markus Wagner am Mittwoch vergangener Woche mit. Das gesamte Projekt werde ersatzlos beendet. (jg mit dpa)