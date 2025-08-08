ADAC warnt vor Extrem-Stau in NRW: „Eines der schlimmsten Wochenenden“

Elendig lange Autofahrten in den Urlaub sind für die meisten Autofahrer eine harte Belastungsprobe. Insbesondere an bestimmten Tagen droht in den Sommerferien extremer Stau.

Das zweite Wochenende im August (8. bis 10. August) dürfte Autofahrer in NRW reichlich Nerven kosten. So kündigt es zumindest der ADAC an, der auf die hohe Stau-Gefahr auf den Autobahnen hinweist. „Eines der schlimmsten Stau-Wochenenden steht bevor!“, warnt der Verkehrsclub.

NRW droht extremes Stau-Wochenende

In drei Bundesländern enden die Sommerferien am Wochenende vom 8. bis 10. August, in fünf weiteren sowie Teilen der Niederlande in der Woche darauf. Zudem gibt es derzeit bundesweit fast 1.230 Autobahnbaustellen, die Autofahrern das Leben zur Hölle machen. Die Folge: Stau, Stau, Stau.

Die schlimmsten Stau-Zeiten sind Freitagnachmittag, Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag. Wer also eine längere Autofahrt plant, sollte diese also möglichst auf andere Termine legen. Der ADAC empfiehlt die Wochentage Dienstag bis Donnerstag, um die Reise anzutreten. Zwar könnte hier die Rush Hour den ein oder anderen Stau verursachen, doch während der Ferienzeit ist der Berufsverkehr deutlich geringer als sonst.

Hier droht eine besonders hohe Stau-Gefahr

Besonders in Ballungsräumen in NRW wird am Wochenende viel Stau erwartet. Laut ADAC sind die Strecken A1 Köln – Dortmund und Bremen – Hamburg und A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau von NRW aus besonders belastet – und zwar in beide Fahrtrichtungen.

Außerdem sind aktuell einige Sperrungen in NRW angekündigt:

A1 – Hagen: Engpass bis voraussichtlich Sommer 2025 zwischen den Anschlussstellen Hagen-West und Volmarstein in Fahrtrichtung Bremen nur zwei Spuren frei.

Engpass bis voraussichtlich Sommer 2025 zwischen den Anschlussstellen Hagen-West und Volmarstein in Fahrtrichtung Bremen nur zwei Spuren frei. A3 – Königswinter/Siegburg: Sperrung bis Sonntag (5. Oktober) 5 Uhr an der Auffahrt der Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Köln.

Sperrung bis Sonntag (5. Oktober) 5 Uhr an der Auffahrt der Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Köln. A4 – Bergisch Gladbach: Sperrung bis Dienstag (26. August) 5 Uhr an der Ausfahrt der Anschlussstelle Bergisch Gladbach-Refrath in Fahrtrichtung Olpe.

Sperrung bis Dienstag (26. August) 5 Uhr an der Ausfahrt der Anschlussstelle Bergisch Gladbach-Refrath in Fahrtrichtung Olpe. A42 – Oberhausen: Sperrung bis Montag (29. September) an der Anschlussstelle Oberhausen-Zentrum zur A42 in Fahrtrichtung Dortmund.

Sperrung bis Montag (29. September) an der Anschlussstelle Oberhausen-Zentrum zur A42 in Fahrtrichtung Dortmund. A44 – Büren: Sperrung für voraussichtlich mehrere Monate an der Anschlussstelle Büren in Fahrtrichtung Kassel.

Sperrung für voraussichtlich mehrere Monate an der Anschlussstelle Büren in Fahrtrichtung Kassel. A45 – Lüdenscheid – Talbrücke Rahmede: Vollsperrung wegen Brückenneubaus für den gesamten Verkehr zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid in beiden Fahrtrichtungen.

Vollsperrung wegen Brückenneubaus für den gesamten Verkehr zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid in beiden Fahrtrichtungen. A45 – Dortmund: Sperrung bis voraussichtlich Freitag (8. August) an der Auffahrt der Anschlussstelle Dortmund-Süd in Fahrtrichtung Oberhausen. Die Umleitung führt mit dem Roten Punkt in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum Westhofener Kreuz und dann zurück auf die A45 in Fahrtrichtung Oberhausen.

Sperrung bis voraussichtlich Freitag (8. August) an der Auffahrt der Anschlussstelle Dortmund-Süd in Fahrtrichtung Oberhausen. Die Umleitung führt mit dem Roten Punkt in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum Westhofener Kreuz und dann zurück auf die A45 in Fahrtrichtung Oberhausen. A52 – Essen: Vollsperrung bis Montag (11. August) 5 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Essen-Ost und der Anschlussstelle Essen-Rüttenscheid in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Vollsperrung bis Montag (11. August) 5 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Essen-Ost und der Anschlussstelle Essen-Rüttenscheid in Fahrtrichtung Düsseldorf. A59 – Duisburg: Vollsperrung bis Dienstag (12. August) 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord in Fahrtrichtung Duisburg und anschließend von Dienstag (12. August) 20 Uhr bis Dienstag (26. August) 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord in Fahrtrichtung Dinslaken.

Wer also plant, am Wochenende eine lange Strecke mit dem Auto zurückzulegen, sollte gewappnet sein, denn die Autobahnen werden teilweise zum Dauerparkplatz. Und wer keine Alternativroute oder -zeit nutzen kann, der sollte sich auf eine lange Reise einstellen. Und das wichtigste: Sobald der Verkehr stockt, muss eine Rettungsgasse gebildet werden, damit etwaige Rettungskräfte freie Bahn haben.

Übrigens: Auf den wichtigsten Autobahnen in Deutschland gilt ein Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, um den Reiseverkehr zu entlasten. Das Verbot tritt an allen Samstagen bis einschließlich 31. August, jeweils von 7 bis 20 Uhr in Kraft.