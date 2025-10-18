Action-Kunden hatten in NRW nur eine Frage – jetzt darf es der Discounter endlich verraten

Action wächst und wächst. In ganz Europa hat sich der Discounter mittlerweile breitgemacht und ist auch in NRW zahlreich vertreten. Doch das scheint den Kunden nicht zu reichen, denn sie fragen in den sozialen Medien immer wieder nach, wann in ihrer Stadt eine Filiale von Action eröffnen wird.

Auf Facebook erkundigt sich daher ein Nutzer: „Wann ist im Kaufland Detmold Eröffnung?“ Auf diese Anfrage konnte Action zuletzt noch keine genaue Antwort geben und verwies den Kunden darauf, die Facebook-Seite weiterhin zu beobachten. Tatsächlich musste der Nutzer jedoch nicht lange auf eine Antwort warten.

NRW: Action eröffnet Filiale in Detmold

Nur einen Tag später, am Freitag (10. Oktober), kündigte Action mehrere Neueröffnungen an. Die Filiale in Detmold wird bereits noch in diesem Monat, am 25. Oktober, ihre Türen öffnen – zur großen Freude der Kunden in NRW. Auf Facebook haben bereits 335 Nutzer auf die Ankündigung reagiert. 42 von ihnen haben schon fest zugesagt, an der Eröffnung teilzunehmen.

+++ Billig-Mobilfunkangebote von Aldi, Lidl und Netto im Vergleich – Test zeigt es deutlich +++

Doch die Filiale in Detmold ist nicht die einzige Neueröffnung, die Action in den sozialen Medien angekündigt hat. Zusätzlich sollen zwei weitere Geschäfte in Deutschland ihre Türen öffnen – wenn auch nicht in NRW. Am Samstag (18. Oktober) wird eine Filiale in der bayerischen Stadt Dingolfing eröffnet und am 23. Oktober folgt eine neue Filiale in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz.

+++ Edeka-Filiale führt neue Pfandregel ein – Kunden gehen auf die Barrikaden: „Absolutes Pfui-Pfui!“ +++

„Wann öffnet ihr in Duisburg Rheinhausen?“

Action expandiert weiter und erfreut sich bei den Kunden großer Beliebtheit. Doch anscheinend reicht das den Kunden in NRW noch nicht, wie man auf Facebook sehen kann. Dort fragt nämlich ein weiterer Nutzer: „Wann öffnet ihr in Duisburg Rheinhausen?“

Mehr Themen:

Auf diese Frage gab es bisher keine Antwort. Es dürfte jedoch nicht mehr lange dauern, bis Action weitere Filialen in NRW ankündigen wird. Aktuell gibt es laut Unternehmensangaben bereits 3179 Action-Filialen in ganz Europa – mit einer steigenden Tendenz.