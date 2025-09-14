Action lässt es alle wissen – NRW-Kunden haben nur darauf gewartet!

Endlich ist es so weit – und die Kunden in NRW müssen nun nicht mehr auf eine Action-Filiale in Mönchengladbach warten! Seit einigen Jahren mausert sich der Non-Food-Discounter zu einer ziemlich beliebten Anlaufstelle für Haushaltswaren, Deko und Co. Vor allem mit Hype-Produkten lockt Action die Kundschaft an.

In NRW eröffnet jetzt auch wieder ein Laden und dieses Mal kann sich Mönchengladbach über eine vierte Filiale freuen. Im Netz verkündet der Discounter die freudige Nachricht. „Morgen (26. Juli) ist es so weit! Action in Mönchengladbach-Mitte öffnet endlich die Türen“, heißt es in einem Facebook-Beitrag.

Action überrascht NRW-Kunden

Doch das ist noch lange nicht alles, worauf sich die NRW-Kunden freuen dürfen. Weiter teilt Action nämlich mit: „Komm zur Neueröffnung, erlebe den großen Einkaufsspaß und sichere Dir Deinen kostenlosen Big Shopper!“ Denn zur Neueröffnung bekommt jeder Kunde eine kostenlosen Shopper zu seinem Einkauf dazu. Aber nur solange der Vorrat reicht, versteht sich.

Ob die Kundschaft bei diesem Extra die neue Filiale in NRW stürmen wird, wird sich zeigen. Wofür aber viele Action-Fans die Geschäfte im wahrsten Sinne des Wortes leer gekauft haben, war für einen Trinkbecher, der ganz stark an den beliebten Stanley Cup erinnert (wir berichteten). Jedoch gab es die Cups bei dem Discounter zu einem deutlichen günstigeren Preis.

Statt 50 Euro – die man üblicherweise für das Markenprodukt auf den Tisch legen muss – kostet der Action-Becher lediglich 5,95 Euro. Jedoch war dieser Stanley Dupe innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Doch Action gab schnell Entwarnung: „Wenn wir das Produkt auf Lager haben, kannst du es in deine Filiale bestellen.“ Dich interessiert, ob sich ein Kauf dieses Trinkbechers lohnt? Wir haben ihn für dich getestet. Mehr dazu liest du >>>hier.