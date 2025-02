AC/DC in Düsseldorf: Ticketverkauf startet – doch Fans haben bereits böse Vorahnung

AC/DC kehren nach NRW zurück! Nach ihrem letzten Auftritt auf Schalke im Sommer 2024 (>>hier mehr dazu) zieht es die Rocker diesmal gleich in die Landeshauptstadt. Im Open Air Park Düsseldorf wird die Band um Gitarrist Angus Young und Sänger Brian Johnson am 8. Juli 2025 ihr Comeback geben.

Es wird einer von drei Terminen, an denen es AC/DC während ihrer „Power Up“-Tour – benannt nach ihrem aktuellen Album – nach Deutschland verschlägt. Der Vorverkauf startet am Freitag (7. Februar), doch schon vorher graut es den Fans vor dem Konzert in Düsseldorf. Das hat gleich mehrere Gründe.

AC/DC in Düsseldorf: Veranstaltungsort weckt böse Erinnerung

Zwölf Konzerte in Europa, davon drei Termine in Deutschland: 30. Juni Berlin, 17. August Karlsruhe und 8. Juli Düsseldorf. Allerdings stellen sich bei einigen Fans die Nackenhaare auf, wenn sie auf den Veranstaltungsort schauen. Denn der Open Air Park hat in der Vergangenheit schon für verärgerte Konzertgänger gesorgt.

2018 sollte hier Ed Sheeran spielen, musste dann jedoch aufgrund von Organisationsschwierigkeiten auf die Schalke-Arena ausweichen. Jetzt will sich die Stadt jedoch besser auf die 80.000 erwarteten Fans vorbereiten (>>hier mehr dazu). Bleibt noch ein anderes Problem, das die Fans sehen – oder unter Umständen auch eben nicht sehen.

AC/DC in Düsseldorf: Fans in Sorge

Neben der Sorge, ob das Konzert überhaupt wie geplant in dem Open Air Park stattfinden wird, wird noch andere Kritik an dem Veranstaltungsort laut. Vor allem kleinere Konzertgänger befürchten, „dass man/frau nichts sehen wird, weil komplett eben“, bringt es eine Nutzerin auf Facebook auf den Punkt.

Ein anderer Nutzer regt sich ebenfalls auf. „Zwei Areale die nur ebenerdig sind (Düsseldorf und Karlsruhe)? WTF, wenn man nicht 1,90 Meter groß ist, wird man ab Mitte bis hinten nichts sehen, außer sie bauen Tribünen auf. War 2015 auf der Jahnwiese in Köln genauso.“

AC/DC in Düsseldorf: Tickets sehr begehrt

Bevor es allerdings darum geht, ob die Fans vor Ort einen guten Blick auf die Musiker haben, sollten sie sich aber erst einmal darum sorgen, ob sie überhaupt ein Ticket bekommen. Denn schon vor dem Verkaufsstart, der seit 10 Uhr (7. Februar) läuft, warnt Eventim vor einer „hohen Nachfrage“. Womöglich werden viele Fans gleich zu Beginn im Warteraum hängen.

Wer es bis zur Kasse schafft, darf aber nur sechs Karten in den Warenkorb legen. Fans sollten am besten alles Notwendige für den Kauf parat haben und dranbleiben. Zwischendurch könnten immer wieder Tickets verfügbar sein.