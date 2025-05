AC/DC rocken nicht im Open Air Park Düsseldorf – Betreiber reagiert deutlich   

Vor ein paar Tagen flatterte bei Ticketinhabern die Nachricht ins Postfach: AC/DC werden nach all den schlechten Nachrichten im Vorfeld des Konzerts nun wirklich nicht im Open Air Park Düsseldorf auftreten. Stattdessen wird in der Merkur-Spiele-Arena nebenan gerockt (DER WESTEN berichtete).

Der Termin fällt also nicht flach. Doch was ist mit dem Open Air Park? Wann und wie wird dieser nun eröffnet – oder überhaupt? Um diese Fragen zu klären, haben wir mit dem Projektleiter Hendrik Hußmann gesprochen.

AC/DC in Düsseldorf: Nach Open Air Park Aus – wie geht es jetzt weiter?

Die wichtigste Frage für Ticketinhaber ist bereits geklärt: Die Tickets für den Auftritt von AC/DC behalten ihre Gültigkeit, doch müssen viele Käufer nun umbuchen. Und wer zuerst kommt, malt zuerst. Kein Wunder, dass die Reaktionen da gespalten sind.

Doch nach den Fragen rund um das Konzert wendet sich der Blick zum Open-Air-Park. „Die Anforderungen an die Veranstaltung haben sich geändert“, erklärt Projektleiter Hußmann die Situation. Zum Glück könne man in Düsseldorf jedoch „flexibel auf veränderte Anforderungen reagieren und Veranstaltungen verlegen“. Auch für ihn zählt: Das Wichtigste ist, dass AC/DC in der Stadt auftreten. Der Veranstaltungsort ist jetzt erst einmal Nebensache.

Allerdings schwebt der Umzug von AC/DC wie ein Damoklesschwert über dem Open Air Park, der überhaupt erst Ende Mai durch die Stadt genehmigt werden soll. Wie geht es nun für das Projekt weiter? Eines ist klar: „Die Premiere für den Open Air Park verschiebt sich auf 2026“.

So geht’s beim Open Air Park Düsseldorf weiter

Ansonsten laufe erst einmal alles weiter nach Plan. „Die Fachplanungen für die Erschließung der Fläche (Strom, Wasser, Abwasser) laufen weiterhin auf Hochtouren“, Baumfällungen seien in diesem Jahr aufgrund der Konzertverlegung nicht erforderlich. Und für das kommende Jahr sei man bereits mit Veranstaltern im Gespräch.

„Für Konzerte in dieser Größenordnung müssen immer viele Faktoren Berücksichtigung finden (Tournee-Pläne, Termin-Verfügbarkeiten Venue, Reservierungen in der MERKUR SPIEL-ARENA etc.)“, gibt Hußmann allerdings zu bedenken. Daher die Verschiebung der Premiere auf einen bisher ungenannten Termin im kommenden Jahr.