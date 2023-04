Abitur in NRW: Ministerium mit wichtiger Ankündigung – „Verläuft reibungslos“

Der Start fürs Abitur in NRW ist in diesem Jahr nicht so gut angelaufen. Beim Download der Prüfungsunterlagen am Dienstag, den 18. April, gab es eine technische Panne. Damit fielen die Klausuren am darauffolgenden Tag ins Wasser.

Jetzt meldet sich das Bildungsministerium mit neuen Informationen zum Abitur in NRW zurück. Es geht um die geplanten Prüfungen am Donnerstag, den 20. April.

Abitur in NRW soll stattfinden

Ein technisches Problem hatte verhindert, dass die Abiturprüfungen am Mittwoch, den 19. April, stattfinden konnten. Die Klausuren in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Physik, Chemie, Informatik, Technik und Ernährungslehre mussten darum verschoben werden. Der Nachholtermin fällt nun auf Freitag, den 21. April. Unglücklicherweise ist das auch das Datum für den nächsten Bahnstreik.

Die Prüfungen, die für Donnerstag, den 20. April, vorgesehen sind, können planmäßig stattfinden, wie das NRW-Ministerium für Schule und Bildung bekannt gibt. Der Download der schriftlichen Abi-Aufgaben hätte diesmal geklappt.

Diese Fächer werden am Donnerstag geprüft

Am Donnerstag stehen nun mehrere Abiturprüfungen an. Diesmal geht es nicht um naturwissenschaftliche, sondern breiter gefächerte Bereiche.

Die Prüfungen in folgenden Fächern können wie geplant laufen:

Kunst

Musik

Geographie

Erziehungswissenschaft

Geschichte

Sozialwissenschaften

Philosophie

Psychologie

Recht

Soziologie

Volkswirtschaftslehre

Religion Sport

Jetzt darf es nur am Donnerstag nicht erneut Probleme geben, sonst würde auch der Nachholtermin am Freitag auf dem Spiel stehen.