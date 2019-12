A61 in NRW: Frau fährt über Autobahn – als sie DAS sieht, ruft sie sofort die Polizei

Mönchengladbach. Was sich auf der A61 in NRW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugetragen hat, erinnert an einen Action-Film aus Hollywood. Eine Autofahrerin alarmierte die Polizei, nachdem sie Dramatisches mit ansehen musste.

Gegen 22.25 Uhr meldete sich die Zeugin bei der Polizei Mönchengladbach. Sie hatte auf der A61 in Fahrtrichtung Venlo ein Auto bemerkt – mit einer Person auf der Motorhaube! Das Auto war so schnell unterwegs, dass die Person von der Motorhaube auf den Fahrstreifen geschleudert wurde. Die Person hinter dem Steuer gab Gas und machte sich aus dem Staub!

Mann auf A61 schwerst verletzt – Lebensgefahr!

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten sofort zur angegeben Stelle auf der Autobahn. Dort entdeckten die Rettungskräfte einen Mann (53) mit schwersten Verletzungen. Er lag noch immer auf einem der Fahrtstreifen.

Sanitäter und ein Notarzt leisteten erste Hilfe und brachten den Mann anschließend ins Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt bestand akute Lebensgefahr.

Mordkommission ermittelt – Lebensgefährtin (51) festgenommen

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen, weil sich die Anzeichen für ein versuchtes Tötungsdelikt verdichteten. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde dann am Morgen die Lebensgefährtin (51) des Schwerverletzten festgenommen.

Sie steht im Verdacht, am Steuer des Autos auf der A61 gesessen zu haben. Die 51-Jährige wurde noch am Morgen dem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft an.

So geht es dem Opfer

Wie die Behörden mitteilten, soll sich das 53-Jährige Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr befinden. Weitere Hintergründe des Vorfalls sind bislang nicht bekannt. (ak)