A61 in NRW: Arbeiter roden Grünfläche – und machen einen unfassbaren Fund

Erftstadt. An der A61 an der Anschlussstelle Erftstadt-Gymnich in NRW machten Arbeiter eine unglaubliche Entdeckung.

Ein Förster beauftragte eine Fremdfirma. Diese sollte am Freitagmittag an der A61 einen Wildzaun errichten. Die Arbeiter starteten ihre Aufgabe mit Rodungsarbeiten.

Dabei stießen sie auf etwas, das sie schockierte. Um 14.30 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein.

NRW: Kriminalpolizei ermittelt

Was sie Arbeiter an der A61 fanden? Eine Cannabis-Plantage. Ganze 63 Stecklingen fanden sie im Bereich Gymnicher Mühle an der Brüggener Straße an einem Feldweg parallel zur A61.

NRW: 63 Cannabis-Stecklinge fanden die Arbeiter an der A61.

Die Polizei NRW stellte die Cannabis-Pflanzen sicher. Jetzt ermittelt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth.

Kannst du helfen? Die Polizei fragt: Wer hat gesehen, wie die Plantage angelegt worden ist und kann Angaben zu Personen oder Fahrzeugen an dieser Stelle machen?

Solltest du wissen, wer die Plantage an der A61 angebaut, melde dich bei der Polizei unter 02233/520. (ldi)