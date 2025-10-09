Verheerender Unfall auf A59 in NRW ++ Ein Toter ++ Mehrere Verletzte

Folgenschwerer Unfall auf der A59 bei Köln am Donnerstagmorgen (9. Oktober). Gegen 10.30 Uhr verunglückte der Fahrer eines Wohnmobils in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wahn und Lind in Fahrtrichtung Bonn.

Aus bisher ungeklärter Ursache krachte das Wohnmobil in das Heck eines Lkw. Der Unfall auf der A59 in NRW hatte eine Kettenreaktion zur Folge. Zwei Fahrzeuge gingen in der Folge in Flammen auf. Für den Fahrer am Steuer des Wohnmobils sollte jede Hilfe zu spät kommen. Mindestens fünf weitere Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Tödlicher Unfall auf A59 in NRW – Ersthelfer schwer verletzt

Der Auffahrunfall auf der A59 in NRW hatte eine verheerende Kettenreaktion zur Folge. Ein Autofahrer (27) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das verunglückte Wohnmobil. Gleiches galt für den Fahrer (60) eines Schuttlaster, der ebenfalls in die Unfallstelle raste.

++ Lotto-König Chico weiß, welche Leute auf seinen Ferrari geschossen haben – und hat nur eine Bitte ++

„Durch die Wucht des Aufpralls gerieten das Wohnmobil sowie das beteiligte Auto in Brand“, teilte die Kölner Polizei mit.

Mehrere Fahrzeuge sind auf der A59 in NRW komplett aushebrannt. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Der noch nicht identifizierte Fahrer am Steuer des Wohnmobils konnte nicht mehr gerettet werden. Neben den Unfallfahrern erlitten auch Ersthelfende schwere Verletzungen, die dem Fahrer des Wohnmobils zur Hilfe eilen wollten.

++ Kälte-Keule in NRW! Wetter-Expertin fällt vom Hocker: „Ordentlich heftig“ ++

A59 nach tödlichem Unfall in NRW gesperrt

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Unfallort, um die Verletzten zu versorgen. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Außerdem waren Seelsorger im Einsatz, um sich um Zeugen und Betroffene zu kümmern.

Mehr Themen:

Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A59 in NRW zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung Köln ist mittlerweile aufgehoben. Weil auch die Ausweichstrecken voll sind, sollten Autofahrer den Bereich möglichst weiträumig umfahren.