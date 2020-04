A57 in NRW: Schrecklicher Unfall – Auto zwischen zwei Lkw eingeklemmt! Polizei hat wichtige Bitte

Moers. Heftiger Unfall am Montagmittag auf der A57 in NRW. Wie die Polizei bestätigte, hat es auf der Autobahn bei Moers gekracht.

Demnach waren zwei Lkw und ein Auto in den Unfall auf der A57 in Fahrtrichtung Köln involviert. Die Autobahn ist in Richtung Köln zwischen dem kreuz Moers und Moers-Kapellen am Mittag gesperrt.

Unfall auf der A57 in NRW: Auto zwischen Lkw eingeklemmt

Ersten Informationen der Polizei zufolge soll das Auto zwischen den beiden Lastwagen eingeklemmt sein. Wie viele Personen sich bei dem Unfall verletzte haben und wie schwer die Verletzungen sind, dazu gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

Fest steht: Die Autobahn musste wegen der Rettungsarbeiten gesperrt werden. Die Polizei hat eine dringenden Bitte an alle Autofahrer hinter der Unfallstelle: Sie sollen unbedingt eine Rettungsgasse bilden, damit die Einsatzkräfte zum Unfallort vordringen können.

Auch ein Hubschrauber landete auf der Autobahn, um Verletzte so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen.

Stau auf der A57 - das ist die Lage

Die Polizei bittet alle Autofahrer, weiterhin die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Für einige Autofahrer kommt die Nachricht zu spät. So staut es sich nach WDR-Angaben gegen 14.30 Uhr hinter der Unfallstelle bereits auf neun Kilometern.





Auch auf der Gegenfahrbahn hat sich ein Stau von zwei Kilometern gebildet zwischen Krefeld-Gartenstadt und Moers-Kapellen. Ob der im Zusammenhang mit dem Unfall auf der Gegenfahrbahn steht, ist unklar.

Die Polizei rechnet damit, dass die A57 wegen der Bergungsarbeiten noch bis etwa 18 Uhr gesperrt bleiben muss. (ak)