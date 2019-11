A52-Ruhrtalbrücke wieder frei – Glätte legt Verkehr am Morgen lahm

A52-Pendler gucken am Donnerstagmorgen in die Röhre. Die Polizei musste die Ruhrtalbrücke auf der A52 zwischen Essen und Düsseldorf in beide Richtungen sperren. Der Grund: Die Brücke war derart vereist, dass es zu mehreren Unfällen kam.

Zwischenzeitig staute sich der Verkehr auf sechs Kilometern Länge. Gegen 7.30 Uhr konnte die Brücke wieder freigegeben werden.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Vergewaltigung bei Eselrock-Festival in Wesel: Täter nach Jugendstrafrecht verurteilt!

Neuss: DSDS-Star erschoss Ex-Freundin vor Blumenladen – Handy-Aufnahmen schockieren

• Top-News des Tages:

Aldi verkauft „Winterstern“ statt „Weihnachtsstern“ – Kundin entsetzt

Alarm für Cobra 11: Hammer! Trauer bei den Fans – gleich vier Schauspieler steigen aus

-------------------------------------

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte und Nebel

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstagmorgen vor Frost bei minus vier Grad. Vereinzelte Reifglätte könne vorallem auf Brücken auftreten. Auch in der Nacht zu Freitag ist Glätte möglich.

Zusätzlich verhindert Nebel stellenweise den Durchblick auf den Straßen NRWs. Der DWD spricht von einer Sichtweite von unter 150 Meter.