A52 und A59 in NRW gesperrt – Autofahrer sehen rot: „Schlechter Scherz“

Auf den Autobahnen A52 und A59 dürfte in den kommenden Tagen der Ausnahmezustand herrschen. Denn in NRW hat die Autobahn GmbH gleich mehrere Sperrungen und Baumaßnahmen angekündigt.

Bereits seit Dienstag (29. Juli) ist die A59 in Duisburg dicht und bleibt es auch noch die nächsten vier Wochen. Grund genug für Autofahrer, sich darüber zu beschweren.

A52 und A59 in NRW dicht

Zunächst Richtung Düsseldorf und nach zwei Wochen dann Richtung Dinslaken – einen Monat lang wird die Berliner Brücke an der A59 saniert. Umleitungen gehen über die A40, A42 und A3, die ebenfalls stark vom Berufsverkehr betroffen sind.

Obendrauf kommt noch die Sperrung auf der A52 in Essen vom 5. bis 11. August. Hier wird Flüsterasphalt verlegt. Wir haben mit dem ADAC-Verkehrsexperten Prof. Roman Sulthold über die Auswirkungen auf den Verkehr gesprochen (>>hier geht’s zum Interview). Die Autofahrer sehen bei diesen Aussichten gleich rot.

Autobahnen in NRW gesperrt – Autofahrer wütend

„Das ist der Wahnsinn“, schreibt eine Frau auf Facebook. „A59 dicht, A3 Baustelle, Essen Ost dicht, A42 Baustelle wegen der Waage. Der Weg von Duisburg nach Essen oder andersrum ist ein absolutes Zeitloch“, fasst sie die aktuelle Lage zusammen. „Als wenn wir noch nicht genug Stau auf den Autobahnen und Landstraßen haben“, stimmt ein Nutzer ein. „Kreuz Oberhausen, Kreuz Kaiserberg und jetzt noch die A59 und A52!“

+++ Pommes-Preis in NRW-Freibad erhitzt die Gemüter – „Unverschämtheit“ +++

„Eine Zumutung für Berufstätige im Ruhrgebiet“, beschwert sich eine Nutzerin. „Dass die A42 als Umleitungsstrecke ein schlechter Scherz ist, aufgrund der Brückensperrung für LKW, sollte man wissen. Da ist auch ohne die Sperrung täglich genug Stau.“

Mehr News:

Ein Lkw-Fahrer, der laut eigener Aussage am Ausbau der A52 beteiligt sei, versteht nicht, warum die A59 zeitgleich gesperrt werden muss. „Jetzt mal als LKW-Fahrer: A52 und A 59 gesperrt für jeweils knapp 2 Wochen, A 42 ist die Waage, Kreuz Kaiserberg Stau von einer Stunde und mehr, B 288 Duisburg FR Krefeld ab 30t gesperrt. Wird mal eine Herausforderung.“ Das wird es definitiv.