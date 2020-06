A46: Schrecklicher Motorradunfall – Maschine geht in Flammen auf, junge Fahrerin (16) schwer verletzt

Neuss. Schrecklicher Motorradunfall auf der A46 bei Neuss!

Nach einem Motorradunfall auf der A46 in Höhe der Anschlussstelle Kapellen in Fahrtrichtung Neuss ging das Fahrzeug am Mittwochmorgen in Flammen auf. Die junge Fahrerin (16) wurde schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden.

A46: Schrecklicher Motorradunfall auf der Autobahn

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN mitteilt, hatte die junge Fahrerin gegen 9.30 Uhr nach ersten Erkenntnissen das Stauende übersehen und fuhr in einen Renault Clio hinein.

Junge Fahrerin (16) schwer verletzt

Dabei verletzte sie sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber sie in ein Krankenhaus fliegen musste. Im Anschluss ging das Zweirad in Flammen auf. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Polizei sperrt Autobahn

Die Autobahn musste für vier Stunden komplett gesperrt werden. Seit 12.30 Uhr fließt der Verkehr wieder.

Wie WDR Verkehr berichtet, staut es sich wegen der Bergungsmaßnahmen auf acht Kilometern zwischen Kreuz Holz und Kapellen. Du musst mit 20 Minuten Verzögerung auf der Autobahn rechnen. (js)