A46: Polizei blitzt Raser – als tatsächlich ER ihnen ins Netz geht, staunen die Beamten nicht schlecht

Bochum. Wie war das noch gleich mit diesem „Satz mit X“? Ein 44-jähriger Raser auf der A46 aus Solingen kann davon auf jeden Fall ein Liedchen singen. Mit seiner Aktion am Dienstagmittag hat sich der Mann ziemlich in Schwierigkeiten gebracht.

Denn es war nicht das erste Mal, dass er genau an dieser Stelle auf der A46 den Beamten mit zu hoher Geschwindigkeit ins Netz ging – diesmal jedoch folgte die Strafe auf dem Fuß.

A46: Porsche-Fahrer mit 160 km/h geblitzt

160 Stundenkilometer – diesen Wert zeigte die Tachonadel des Porsche-Fahrers, als er auf der A46 den Beamten ins Netz ging. Erlaubt sind an der Stelle in Richtung Wuppertal lediglich 120 Kilometer pro Stunde.

Allein dafür drohen laut dem neuen Bußgeldkatalog seit dem 28. April:

120 Euro Strafe

ein Punkt

ein Monat Fahrverbot

Seit dem 28. April gilt der neue Bußgeldkatalog. Foto: imago images / Becker&Bredel

Als die Beamten den Mann anschließend kontrollierten, kam es für den Autofahrer richtig dicke. Denn der Mann war den Polizisten kein Unbekannter – sie stellten fest: Bei ihm handelte es sich um einen Wiederholungstäter. Eine gewisse Kuriosität kann man dem Fall dabei nicht absprechen.

Mann ist Wiederholungstäter

Vor fast genau einem Jahr, im Mai 2019, wurde er an fast der gleichen Stelle auf der A46 in Richtung Wuppertal schon einmal mit zu schneller Geschwindigkeit erwischt. Damals trat er sogar noch fester auf das Gaspedal. Satte 180 Stundenkilometer wurden bei seiner Raser-Fahrt im vergangenen Jahr gemessen. Eine Aktion mit Folgen.

Denn der italienische Führerschein des Porsche-Fahrers war seitdem zur Fahndung ausgeschrieben und wurde entsprechend von den Polizisten umgehend eingezogen. An eine Weiterfahrt war für den Mann also nicht zu denken. Auch aus einem weiteren Grund.

Sein Wagen war nicht mehr im Straßenverkehr zugelassen und wurde ebenfalls sichergestellt. Neben seinem Führerschein durfte er also den Beamten also auch gleich den Fahrzeugschlüssel in die Hand drücken. (dav)