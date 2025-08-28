Vollsperrung der A46 in NRW – das müssen Autofahrer wissen

Auf der A46 in NRW steht eine Vollsperrung bevor. Wegen Brückenarbeiten bleibt die Autobahn bei Wuppertal von Freitag (29.8.) ab 20 Uhr bis Montag (1.9.) um 5 Uhr nicht befahrbar.

Diese Maßnahme betrifft beide Fahrtrichtungen und gilt voraussichtlich für die stark befahrene Strecke mit 90.000 Fahrzeugen täglich.

Umleitungen während der A46-Sperrung

Für Fahrten Richtung Dortmund wird die A46 ab der Anschlussstelle Wuppertal-Cronenberg bis Wuppertal-Sonnborn gesperrt. Richtung Düsseldorf bleibt der Abschnitt Wuppertal-Sonnborn bis Haan-Ost unpassierbar. Lokale Umleitungen führen über die L418 und B7, während überregionale Verkehrslenkungen auf der A3, A1, A40 und A52 erfolgen sollen.

++ „Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof: Tickets in Windeseile ausverkauft ++

Im Rahmen der Bauarbeiten wird eine hervorstehende Stützkonstruktion abgebaut. Diese bereitet den Bau einer neuen Brücke über die A46 vor. Die Sperrung soll reibungslose und sichere Arbeiten ermöglichen.

A46 lieber umfahren

Die Autobahn GmbH hat laut eigenen Angaben sämtliche Umleitungsrouten ausgeschildert. Ziel ist es, Verzögerungen zu minimieren und den hohen Verkehrsfluss auf der A46 bestmöglich umzuleiten.

Mehr Themen:

Autofahrer sollten jedoch mit längeren Fahrzeiten rechnen und alternative Routen prüfen, um den Engpass zu umgehen. So werden Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich großräumig zu meiden, „wir empfehlen, den Bereich großräumig zu umfahren“, so ein Sprecher. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.