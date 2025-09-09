A46-Tunnel in NRW überschwemmt ++ Autobahn stundenlang gesperrt ++ Langer Stau

Die schweren Starkregen-Fälle in NRW haben Folgen. Am Dienstagmorgen (9. September) musste der Universitätstunnel der A46 in Fahrtrichtung Neuss gesperrt werden.

Grund dafür waren Wassermassen, die mehrere Fahrspuren der Autobahn überschwemmt hatten. Auch die Gegenrichtung der A46 war am frühen Morgen betroffen. Hier musste die Fahrbahn verengt werden. Wegen anhaltender Regenfälle konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht ausschließen, dass es auch zur Sperrung der A46 Richtung Wuppertal kommt. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

A46-Tunnel in NRW gesperrt – langer Stau

Der anhaltende Dauerregen hat die Pumpenanlagen des Universitätstunnels am frühen Dienstagmorgen offenbar überfordert. Gegen 5 Uhr staute sich das Wasser im A46-Tunnel auf mehreren Fahrspuren. Der Polizei blieb in der Folge nichts anderes übrig, als den Tunnel in Fahrtrichtung Neuss zu sperren.

Die Sperrung des wichtigen Autobahnabschnitts zwischen Düsseldorf-Wersten und Düsseldorf-Bilk hatte mitten im Berufsverkehr schnell Folgen. So staute es sich nach Angaben des „WDR“ in Fahrtrichtung Neuss zeitweise auf 15 Kilometern bis nach Wuppertal-Cronenberg. Ortskundige Autofahrer wurden deshalb gebeten, das Gebiet möglichst weiträumig zu umfahren.

Auch in der Gegenrichtung kam es zu Verzögerungen, wie ein Sprecher der Autobahn-Polizei Düsseldorf auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte. Hier musste ein Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Um 8.20 Uhr konnte der Polizei-Sprecher jedoch entwarnen. Das Wasser sei weitestgehend abgelaufen, sodass die Sperrung des Tunnels in Fahrtrichtung Neuss in den Folgeminuten wieder aufgehoben werden könne. Autofahrer mussten in dem Bereich aber auch in der Folge noch mit Verzögerungen rechnen.

Der Universitätstunnel der A46 in der NRW-Hauptstadt Düsseldorf musste gesperrt werden. Foto: Patrick Schüller

Zahlreiche Straßen in NRW überschwemmt

Nicht nur auf der A46 in Düsseldorf, sondern auch andernorts wurden Straßen in NRW überschwemmt. Besonders betroffen vom Starkregen war der Rhein-Erft-Kreis. In Bedburg kamen innerhalb weniger Stunden etwa rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter herunter.

