Auf der A46 in NRW brannte ein Bus vollständig aus.

A46 in NRW: Bus geht in Flammen auf und brennt vollständig auf! Autobahn voll gesperrt – heftige Bilder

Neuss. Heftiger Brand auf der A46 bei Neuss in NRW!

Wie die Feuerwehr Neuss gegenüber DER WESTEN mitteilt, ging um 11.25 Uhr am Freitag der Alarm bei den Einsatzkräften ein. Mehrere Anrufer meldeten einen brennenden Bus auf der A46.

A46 in NRW: Große Rauchwoke!

Der befand sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Neuss an der Anschlussstelle Holzheim. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Gelenkbus bereits in Vollbrand.

A46 in NRW: In Fahrtrichtung Neuss brannte der Bus. Der Fahrer konnte sich retten. Foto: Patrick Schüller

„Die Rauchwolke war schon von Weitem zu sehen“, so ein Sprecher der Feuerwehr. Sofort begannen die Einsatzkräfte den Bus zu löschen. Nach etwa 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten.

---------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

---------------

Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Fahrer konnte eigenständig vor Eintreffen der Feuerwehr den brennenden Bus auf der A46 verlassen. Weitere Fahrgäste waren nicht dabei.

-----------

Mehr aus der Region:

Wetter in NRW: Sonne oder trist und grau? Das erwartet dich am Wochenende

Hagen: Verdacht auf geplanten Anschlag auf Synagoge – Trotz Kontakt zu Islamisten: Verdächtiger (16) bald wieder auf freiem Fuß?

Flughafen Köln/Bonn: Zwischenfall in der Luft – Flieger kehrt um und fliegt dann sogar bis München!

-----------

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

+++ Katzen in NRW einfach ausgesetzt: Als Tierheim-Pfleger ihren Zustand sehen, fallen sie vom Glauben ab! „Fürchterlich“ +++

Die A46 ist derzeit in Fahrrichtung Neuss, etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Neuss-West voll gesperrt. Es kommt zu Staus – aktuell neun Kilometer. (ldi)