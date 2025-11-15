Geisterfahrer-Tragödie in NRW: Mann (47) aus dem Leben gerissen – Verursacher außer Lebensgefahr

Schockierender Notfalleinsatz in der Nacht zu Samstag (15. November) auf der A46 bei Heinsberg/Erkelenz: Ein Geisterfahrer (33) sorgte für einen schweren Unfall. Nun meldet die Polizei: Ein Fahrer (47) im anderen Auto kam ums Leben!

A46 in NRW: Frontale Kollision bei Heinsberg

Mehrere Notrufe gingen in der Nacht zu Samstag bei der Leitstelle der Polizei ein. Ein Mercedes eines 33-jährigen Mannes aus Heinsberg kollidierte frontal mit dem Peugeot eines 47-Jährigen aus Grevenbroich, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Autobahndreieck Wanlo und der Anschlussstelle Erkelenz-Ost.

Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte verstarb der Grevenbroicher wenige Stunden später im Krankenhaus. Der Heinsberger erlitt erlitt lebensgefährliche Verletzungen, sei aber mit Stand von Sonntagmittag (16. November) wieder stabil.

Wieso es zu dieser Tragödie kam, wird derzeit ermittelt. Wie die Polizei berichtet, stand der 33-Jährige mutmaßlich unter Alkohol-Einfluss. Es wurden Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

+++ Schneewalze in NRW? Kurz vorm Wochenende – Bewohner sollten nicht lange fackeln +++

Schwerer Unfall auf der A46 in NRW in der Nacht zu Samstag (15. November)! Foto: Justin Brosch

Vollsperrung führt zu Chaos im Verkehr in NRW

Während der Bergungsarbeiten blieb die A46 zwischen dem Autobahndreieck Mönchengladbach und Erkelenz-Ost vollständig gesperrt. Einsatzkräfte leiteten den Verkehr weiträumig um, was zu massiven Staus in der Region führte. Autofahrer in NRW mussten sich durch kilometerlange Wartezeiten und Verzögerungen kämpfen, während die Polizei die Unfallstelle sicherte.

Beide Fahrzeuge wurden durch den heftigen Aufprall stark beschädigt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei war bis in die Morgenstunden im Einsatz und sicherte Spuren.

Noch mehr News für dich:

Die Polizei appelliert weiter an alle Verkehrsteilnehmer, umgehend die Behörden zu alarmieren, wenn sie Geisterfahrer auf den Straßen bemerken. Die Ermittlungen dauern an.