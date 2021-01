Tödlicher Unfall auf der A46! Ein junger Mann kam am Samstag auf der Autobahn ums Leben. (Symbolbild)

A46 in NRW: Furchtbarer Unfall auf der Autobahn – 24-Jähriger wird von Auto überfahren und stirbt

Arnsberg. Tödlicher Unfall auf der A46 in NRW!

Am Samstagabend kam ein junger Mann (24) ums Leben, als er nach einem Unfall auf der A46 bei Arnsberg (NRW) aus seinem Wagen ausstieg und überfahren wurde.

A46 in NRW: Tödlicher Unfall auf der Autobahn - junger Mann (24) stirbt

Nach ersten Erkenntnissen ist der 24-Jährige aus Herne gegen 19.55 Uhr mit seinem Auto in Richtung Hagen unterwegs gewesen. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Neheim-Süd geriet sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache offenbar ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen.

+++ Dortmund: Junger Mann bangt um das Leben seiner Mutter – mit DIESEN Reaktionen hat er nicht gerechnet +++

Als der Mann dann ausstieg, geschah das Unglück. Ein herannahender Wagen eines 25-Jährigen aus Wuppertal erfasste den Mann. Er starb noch an der Unfallststelle.

-------------------

Mehr Nachrichten aus der Region:

Winterberg-Wahnsinn! Beamte bespuckt – Stadt zieht jetzt drastische Konsequenzen

Essen: Anwohner kommt von der Arbeit nach Hause – und kann nicht fassen, was er sieht

NRW: Mehrere Schüsse in der Nacht auf Zug! Hubschrauber kreist über Bahnstrecke

Krefelder Zoo: Ein Jahr nach der Feuer-Katastrophe im Affenhaus – diese Strafen gab es für die Brand-Verursacher

-------------------

Die 37-jährige Beifahrerin des Wuppertalers erlitt einen Schock. Sie musste ins Krankenhaus gefahren werden. Vor Ort nahe der Unfallstelle betreuten die zuständigen Polizisten gemeinsam mit Seelsorgern die Unfallzeugen und Angehörigen.

A46 musste mehrere Stunden gesperrt werden

Die Fahrbahn musste während der Bergungsarbeiten komplett in Richtung Hagen gesperrt werden. Dazu wurde der Verkehr an der Anschlusstelle Hüsten abgeleitet. Um kurz vor Mitternacht konnte die A46 wieder freigegeben werden. (js)