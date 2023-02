A46 in NRW: Luxuswagen verunglückt – unfassbar, wer am Steuer sitzt

Schwerer Unfall auf der A46 in NRW am Mittwochnachmittag (15. Februar) in NRW. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes AMG verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen den blauen VW einer 29-Jährigen. Nach der Kollision überschlug sich der Luxuswagen auf der A46 und blieb auf dem Dach liegen.

Es war das Ende einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei, die bereits auf der A57 in NRW begonnen hatte. Da war der Mercedes einer Zivilstreife aufgefallen, weil der Wagen viel zu schnell über die Autobahn schoss und ohne Rücksicht auf Verluste die Fahrstreifen wechselte.

A46 in NRW: Mercedes-Fahrer verunglückt

Daraufhin nahmen die Beamten mit Blaulicht die Verfolgung des Rasers auf. Davon ließ sich der Mercedes-Fahrer allerdings nicht beeindrucken. Stattdessen drückte er weiter auf die Tube und wechselte am Autobahnkreuz Neuss-Süd auf die A46 Richtung Düsseldorf. Auf Höhe des Unitunnels hatte der Raser den Zivilstreifenwagen abgehängt.

Doch die Flucht sollte ein böses Ende nehmen. Denn auf Höhe der Ausfahrt Holthausen sollte der Fahrer der Luxuskarosse rechts von der Fahrbahn abkommen. Im Grünstreifen verlor der Mann nach bisherigem Ermittlungsstand die Kontrolle. Sein Benz rutschte schließlich in den Kleinwagen und überschlug sich. Dabei zogen sich der Flüchtige und die 29-Jährige leichte Verletzungen zu. Beide kamen ins Krankenhaus. Das konnte der Mercedes-Fahrer allerdings nicht als freier Mann (28) entlassen. Frei war der 28-Jährige ohnehin nur auf Probe.

Auf der A46 in NRW hat sich ein Luxus-Wagen überschlagen. Foto: Patrick Schüller

Häftling baut Unfall auf A46 in NRW

Denn wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem jungen Mann um einen Häftling im offenen Vollzug. Seinen Freigang nutzte der 28-Jährige offenbar für eine Spritztour auf der Autobahn – und das ohne einen Führerschein dabei zu haben. Sein Vorstrafenregister dürfte um ein paar Einträge reicher werden. Die Polizei Düsseldorf nahm den Mann noch am Mittwoch fest. Was der Mann schon auf dem Kerbholz hat, ist unbekannt.

Da sich der Unfall im Feierabendverkehr ereignete, kam es während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme zu reichlich Stau. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.