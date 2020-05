A46 bei Düsseldorf: Männer liefern sich illegales Autorennen - doch sie ahnen nicht, wer sie beobachtet

Am Freitagnachmittag haben sich zwei Männer ein mutmaßliches Autorennen auf der A46 geliefert. Zwei Polizisten in einem Streifenwagen bemerkten das Treiben an der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk. Beide Männer fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die A26 in Richtung Wuppertal.

A46 bei Düsseldorf: Männer liefern sich illegales Autorennen

Mit den Sportwagen (Audi TT-s und VW Golf GTI) fuhren die Männer teilweise über den Standstreifen und überholten mindestens ein weiteres Fahrzeug, berichtet die Autobahnpolizei Düsseldorf.

Die Fahrer gaben auf der Strecke Vollgas und beschleunigten die Wagen unter erheblicher Geräuschentwicklung.

Polizei holt die Männer ein

Den Beamten gelang schließlich die Autos an der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller einzuholen und anzuhalten. Die Führerscheine beider Männer (25 Jahre aus Erkrath und 27 Jahre aus Düsseldorf) wurden beschlagnahmt. Außerdem erhielten die beiden eine Strafanzeige.