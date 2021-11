A45 bei Hagen: Heftiger Unfall! Auto kracht gegen Baustelle und Lkw ++ Fahrer schwer verletzt ++ Autobahn gesperrt

Hagen. Schwerer Unfall auf der A45 in NRW.

Wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurde ein Person bei dem Unfall auf der A45 schwer verletzt.

A45 bei Hagen: Heftiger Unfall!

Nach Angaben der Polizei krachte gegen 11 Uhr ein Auto in das Sicherungsfahrzeug einer Baustelle. Bei dem Unfall auf dem Abschnitt zwischen Kreuz Hagen und Schwerte-Ergste in Fahrtrichtung Dortmund wurde der Fahrer schwer verletzt. Er befindet sich nun in ärztlicher Behandlung. Die A45 in Richtung Dortmund ist aktuell voll gesperrt.

Nach Informationen von DER WESTEN handelte es sich bei dem Unfallauto um einen ps-starken Sportwagen. Der Fahrer soll mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden sein.

Mehr in Kürze.