A45 bei Hagen: Heftiger Unfall! Porsche knallt gegen Baustelle und Lkw ++ Fahrer schwer verletzt

Hagen. Schlimmer Unfall auf der A45 in NRW am Mittwochvormittag.

Wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurde eine Person bei dem Unfall auf der A45 schwer verletzt, eine andere glücklicherweise nur leicht.

A45 bei Hagen: Heftiger Unfall!

Nach Angaben der Polizei krachte gegen 11 Uhr ein Porsche in das Sicherungsfahrzeug einer Baustelle. Der Zusammenstoß war so heftig, dass das Auto vom Sicherungsfahrzeug abprallte und in einen Sattelschlepper knallte, der auch in Richtung Dortmund unterwegs war.

Bei dem Unfall auf dem Abschnitt zwischen Kreuz Hagen und Schwerte-Ergste in Fahrtrichtung Dortmund wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Person, die in Zusammenhang mit dem Sicherungsanhänger stand, wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die A45 in Richtung Dortmund war daraufhin voll gesperrt, gegen 13.30 Uhr war die Fahrbahn Richtung Dortmund allerdings wieder frei. (gb)

