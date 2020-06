A45: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall am Westhofener Kreuz!

Auf der A45 am Westhofener Kreuz in Fahrtrichtung Dortmund ist es am frühen Montagmorgen zu gleich zwei Verkehrsunfällen gekommen. Es wurden dabei sechs Personen verletzt.

A45: Schwerer Unfall - sechs Verletzte!

Nach ersten Erkenntnissen kam ein Auto links von der Fahrbahn der A45 ab und kollidierte dabei mit einem anderen Auto, wie ein Andreas Rink aus der Polizeileitstelle gegenüber DER WESTEN erklärte. Hierbei wurden zunächst zwei Personen verletzt. Augenscheinlich aus dieser Situation heraus, kam es zu einem weiteren Unfall mit einem weiteren Auto.

A45: In Höhe Schwerte kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: vn24

In diesem saßen vier weitere Personen. Über die Schwere der Verletzungen könne derzeit noch keine weiteren Informationen gegeben werden.

Auf Höhe des Westhofener Kreuzes war die A45 nach zwei Unfällen gesperrt. Langsam läuft der Verkehr wieder an. Foto: imago images / Hans Blossey

Zunächst war die Fahrbahn komplett gesperrt. Es bildete sich ein längerer Stau. Seit acht Uhr ist die Sperrung aufgehoben. (pg)