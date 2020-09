A45: Schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn! Lastwagen kracht auf Wohnmobil – Polizei muss Straße sperren

Schwerer Lkw-Unfall auf der A45!

Am Montagmittag ist es auf der Autobahn A45 Hagen Richtung Dortmund zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Der Unfall passierte in der Tangente zur Auffahrt auf die A2 in Richtung Hannover. Die Straße ist nach wie vor gesperrt.

A45: Schwerer Lkw-Unfall auf Autobahn

Gegen 12 Uhr krachte ein Lkw an der A45 auf ein Wohnmobil und drückte dieses gegen einen vor dem Wohnmobil befindlichen Lkw. Durch großes Glück wurde eine Person lediglich leicht verletzt.

Das Wohnmobil sowie der Lkw dahinter wurden hingegen stark beschädigt. Gegenüber DER WESTEN berichtete die Polizei von einem „ordentlichen Sachschaden“. Auf welche Summe sich der Schaden beläuft, ist bisher allerdings nicht klar.

Lkw-Fahrer vermutlich schuld

Die Straße ist seit dem Unfall weiter gesperrt, bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen sein werden.

Vermutlich hatte der Lkw nach einem entstandenen Rückstau zu spät gebremst, sodass er auf das Wohnmobil auffuhr. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.