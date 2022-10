A45 im Ruhrgebiet: Chaos an Halloween! DAS müssen Autofahrer dringend wissen

Na, das ist ja wirklich für jeden Autofahrer gruselig…

Als ob die Autofahrer der A45 im Ruhrgebiet nicht schon wegen der berühmten „Lüdenscheider Brücke“ genug auf die Nervenprobe gestellt sind, wird es an diesem Wochenende nochmal eine Schippe heftiger.

Und das hat weder mit Halloween noch mit der Zeitumstellung zu tun…

Wochenenden werden zu Geduldsproben

Die Autobahn Westfalen führt an den A45-Brücken Brunsbecke und Kattenohl Routine-Prüfungen durch. Dazu wird zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord gleich an mehreren Wochenenden jeweils eine Fahrtrichtung voll gesperrt werden.

Schon ab Samstag (29. Oktober) ab 6 Uhr steht eine Mega-Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund an. Die Autobahn Westfalen will den Brückentag am 31. Oktober als verlängertes Wochenende nutzen und klotzen. Von Samstag an bleibt die Strecke bis Dienstag (1.11.) um 20.30 Uhr gesperrt. Es sind Umleitungen eingerichtet.

A45 bis Mitte November teilgesperrt

Dabei bleibt es aber nicht. Denn auch an den darauffolgenden drei Wochenenden sind Teilstrecken gesperrt. Am 5./6. November von 6 Uhr bis 20.30 Uhr die Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt, eine Woche darauf erneut in Fahrtrichtung Dortmund, um dann sieben Tage später wieder die Frankfurt-Strecke zu sperren.

Bleibt zu hoffen, dass die Brückenprüfungen wenigstens ohne Mängel abgeschlossen werden…