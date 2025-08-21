A45-Rahmede-Talbrücke bald endlich frei – Termin steht fest

Es ist für die gesamte Region eine logistische Katastrophe. Die Vollsperrung der A45 wegen des Ersatzbaus der Talbrücke Rahmede hält nun mittlerweile seit fast vier Jahren an. Im Mai 2023 ist das Bauwerk gesprengt worden. Nach den Aufräumarbeiten folgte ein Aufbau im Schnellverfahren.

Mittlerweile sind die Arbeiten sehr weit fortgeschritten. Die Eröffnung der neuen Talbrücke Rahmede ist in Sicht. Jetzt hat die Stadt Lüdenscheid einen Termin genannt.

Lüdenscheid lädt zum Bürgerfest auf die A45

So lädt die Stadt Lüdenscheid am 4. Oktober 2025 zu einem großen Bürgerfest auf der A45 ein. „Das wird ein besonderer, ein historischer Tag für Lüdenscheid und die gesamte Region, und den werden wir gebührend und ausgiebig feiern“, kündigt Bürgermeister Sebastian Wagemeyer an. „Endlich erfahren wir, wann der Verkehr wieder über die Brücke rollen wird.“

Der neue Verkehrsminister Patrick Schnieder soll an diesem Tag verraten, wann der erste Verkehr über die Talbrücke fließen kann. Sein Vorgänger äußerte sich im Februar noch optimistisch, dass die A45 schon früher fertig werden könne als geplant: „Ich denke, wir werden es schaffen, dass wir früher als ursprünglich geplant im Sommer 2026 fertig werden. Bei dem Baufortschritt bis heute würde ich sagen, dass wir es – bei aller Vorsicht – früher schaffen“, zitierte die „WP“ Volker Wissing bei einer Rede im Februar.

Braucht es doch mehr Geduld?

Wegen des weiterhin hohen Tempos beim Bau der Brücke sowie des Bürgerfests im Oktober gehen Insider davon aus, dass die A45-Brücke womöglich bereits 2025 eröffnet werden könnte. Die Autobahn GmbH bleibt allerdings bei einer konservativeren Einschätzung: „Wir wollen im Frühjahr 2026 das erste Teilbauwerk für den Verkehr freigeben, da hat sich nichts geändert“, erklärte ein Sprecher am Freitag (4. Juli) auf Nachfrage von DER WESTEN.

Die Region muss sich also noch etwas gedulden, bis klar ist, wann die Rahmede-Talbrücke wieder eröffnet wird. Und auch die Details zum Programm des Bürgerfestes sollen erst Ende August bekanntgegeben werden. „Die ersten Ideen klingen auf jeden Fall schon sehr vielversprechend“, so Wagemeyer zu der Party, die wohl auf der Südseite in Höhe des Ratsplatzes Oberhunscheid steigen dürfte – „nahe der Großbaustelle, aber zugleich in sicherer Entfernung“.